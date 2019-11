Possibilité de tempête sur la province vendredi

Les Néo-Brunswickois doivent se faire à l’idée: la première tempête de neige de la saison pourrait survenir aussi tôt que vendredi. Et elle pourrait laisser jusqu’à 20 cm de neige dans certaines régions du nord.

Environnement Canada a émis tôt mardi matin un bulletin météorologique spécial en vigueur pour toute la province.

On y lit qu’une tempête pourrait possiblement s’abattre sur les Maritimes en fin de semaine.

«Une tempête se formera probablement vendredi et touchera le Nouveau-Brunswick jusqu’à la fin de semaine. Bien qu’il soit trop tôt pour offrir des précisions au sujet des précipitations, il y a une forte possibilité de neige qui s’accumule, de pluie forte et de vents forts.»

L’agence fédérale souligne suivre la situation de proche et avise que d’autres renseignements seront fournis à mesure qu’ils deviendront disponibles.

De son côté, Météomédia prévoit vendredi des accumulations pouvant atteindre 20 cm de neige dans la région Chaleur, le Restigouche, le Madawaska et le comté de Victoria, environ 15 cm dans les régions de Miramichi et de Fredericton, et de 5 à 10 cm dans la Péninsule acadienne.

Dans le comté de Kent, la région de Saint-Jean et le Grand Moncton, les précipitations tomberont davantage sous forme de pluie (15-20 mm), mais seront quand même accompagné d’un peu de neige (1 à 3 cm).