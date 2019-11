Tourisme culinaire: des restaurateurs veulent mettre le N.-B. sur la carte

Si le Nouveau-Brunswick est connu pour sa saison touristique achalandée, il a beaucoup à envier aux autres provinces en matière de tourisme culinaire. Une poignée de chefs et d’agriculteurs veulent changer la donne.

Jesse Vergen, chef de la Saint John Alehouse, en connaît un bout sur le tourisme gastronomique au Canada.

Il participe avec ses collègues du domaine de la restauration et de l’agriculture à Dieppe, lundi et mardi, au symposium Goûter l’histoire.

Selon le jeune chef barbu, le Nouveau-Brunswick a un potentiel culinaire qui reste à développer et à promouvoir.

«C’est vraiment super qu’il y a ce genre de symposium au Nouveau-Brunswick», lance-t-il en entrevue.

Il ajoute que plusieurs provinces ont déjà organisé des symposiums sur le tourisme culinaire et qu’il n’arrête pas d’y vanter les mérites de sa province natale en matière de produits du terroir.

«Quand je suis à Toronto et que je parle des produits que l’on a au Nouveau-Brunswick, ça épate tout le monde. Les meilleurs restaurants à Toronto, ils utilisent des produits du Nouveau-Brunswick.»

«On a des pêcheurs, des fermiers et d’autres producteurs. Et le nombre de microbrasseries est franchement ridicule», dit-il d’un ton énergique.

Il estime donc que le Nouveau-Brunswick a tous les ingrédients nécessaires pour devenir une destination prisée par les fins gourmets.

Le seul problème, c’est que le Nouveau-Brunswick est encore en train de prendre conscience de ce potentiel, selon M. Vergen.

Pour Pierre Richard, chef chez Little Louis’ Oyster Bar à Moncton, il n’y a aucun doute que les autres provinces ont une longueur d’avance sur le Nouveau-Brunswick en tourisme alimentaire.

Pierre Richard, chef du Little Louis’ oyster bar, à Moncton. – Acadie Nouvelle: Alexandre Boudreau

«Malheureusement, c’est évident qu’on est de l’arrière si on se compare à la Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard.»

Il estime par contre que la gastronomie est en plein essor dans notre province.

«Il y a beaucoup de producteurs et il y a plusieurs nouveaux restaurants qui ouvrent, et je pense qu’on est en train d’ouvrir les yeux à plein de monde un peu partout. Il y a plus de restaurateurs qui s’intéressent aux produits du terroir de nos jours.»

Le symposium est l’occasion pour les restaurateurs de nouer des liens entre eux et d’attirer l’attention du gouvernement provincial sur le sujet.

C’est du moins la perspective des organisateurs, Maxime Gauvin et Catherine Bourque, respectivement directeur général et coordonnatrice des événements et du marketing de La récolte de chez nous, une coopérative agricole.

Maxime Gauvin et Catherine Bourque, organisateurs du symposium. – Acadie Nouvelle: Alexandre Boudreau

L’organisme gère aussi le marché de Dieppe, qui est le point central du symposium.

Selon Maxime Gauvin, le symposium est une tentative de donner suite à la stratégie provinciale sur le tourisme culinaire, lancée en 2017. Le gouvernement provincial est d’ailleurs l’un des bailleurs de fonds de l’événement.

«Je pense qu’on ne va pas assez loin dans ce qu’on peut offrir. On regarde les autres provinces que les touristes fréquentent en nombres incroyables et je crois qu’on peut atteindre ce niveau-là», dit le directeur général.

Il estime que le tourisme doit s’orienter vers des expériences auxquelles le touriste peut participer, comme c’est le cas pour la gastronomie.

Réinventer le tourisme de cette façon permettrait de garder l’intérêt des nouvelles générations, selon Catherine Bourque.

«Les gens de notre génération qui s’intéressent au tourisme vont faire de la recherche sur leur destination, et ils veulent voir les activités culinaires et les beer trails», estime-t-elle.