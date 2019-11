Changements climatiques et érosion: Maisonnette se prépare au pire

Les changements climatiques préoccupent la population de Maisonnette. Lundi soir, près de 40 personnes ont participé à une rencontre publique pour aider la municipalité à affronter ce problème.

Le village d’environ 500 habitants de la Péninsule acadienne prépare un plan d’adaptation aux changements climatiques en collaboration avec des chercheurs de Valorès, anciennement l’Institut de recherche sur les zones côtières.

En 2015, un comité citoyen a été mandaté d’émettre une série de recommandations. Quatre ans plus tard, Maisonnette est rendue à l’étape de la consultation et le conseil municipal propose de mettre en œuvre une série d’actions pour réduire les risques d’érosion et d’inondation.

La municipalité est particulièrement à risque, car elle est située sur une presqu’île et elle se trouve au niveau de la mer. Selon Thomas Grandprez, de Valorès, on estime que le niveau général de la mer dans la Péninsule acadienne augmentera de 70 cm d’ici 2100.

Plusieurs recommandations envisagées ont été énumérées.

Par exemple, le conseil pourrait bientôt adopter des règlements pour encadrer les activités dans les zones à risque. Une zone de retrait pourrait être imposée là où l’érosion représente un grand risque, dont le chemin des Chalets, une route privée où l’on trouve une soixantaine de résidences secondaires.

Aucune nouvelle construction ne serait permise dans ces zones à risque.

On prévoit aussi de créer une zone d’accommodation dans certaines régions du village. Le premier étage habitable d’une résidence devra se situer au-dessus du niveau d’inondation.

Un habitant du chemin des Chalets présent à la rencontre craint que les mesures visant cette route aient un impact sur l’économie locale.

«C’est inquiétant. Ça va faire que les touristes vont fuir. En diminuant la quantité de touristes ici, on affecte l’activité économique ici. On parle d’une menace de survie pour les commerces et magasins ici, et déjà, il y en a pas beaucoup. Il faut trouver des méthodes et technologies pour diminuer et pallier les effets de l’érosion.»

Il regrette que construction d’un nouveau brise-lames, une solution potentielle pour ralentir l’érosion selon lui, ne figure pas dans les recommandations.

«Nos ancêtres construisaient des brise-lames dans le passé. Ils servaient à ralentir l’impact de l’érosion. Je ne le vois pas mentionner nulle part dans le rapport. Ça me désole.»

«Je suis d’accord avec vous, a répondu Thomas Grandprez, de Valorès. Le problème avec ce type d’infrastructure est que c’est extrêmement cher. Ici, on estime à 70 cm l’élévation du niveau de la mer d’ici 2100. À quel point l’investissement sera-t-il utile sur le très long terme?»

En 2014, les coûts associés à la construction d’un brise-lames de 700 pieds étaient estimés à un peu moins d’un million de dollars.

D’autres mesures concernant la dune de Maisonnette, une autre région menacée par l’érosion, ont aussi été énumérées. Le conseil municipal souhaite notamment établir un partenariat avec l’organisme Conservation de la nature Canada pour protéger cette zone naturelle.

D’autres recommandations concernant la dune se sont avérées moins populaires, comme une interdiction de permettre la circulation de piétons.

«C’est une mesure qui est ressortie du groupe de travail de 2015», a rappelé Viviane Baldwin, mairesse de Maisonnette.

Rien n’est coulé dans le béton a-t-elle rappelé et il est toujours possible de changer certaines recommandations. Mme Baldwin s’est même prononcée contre cette proposition spécifique.

La municipalité veut recommander aux propriétaires de résidences et de bâtiments d’installer des puits et des fosses septiques protégés contre l’infiltration d’eau et les refoulements d’eaux d’égout et elle souhaite collaborer avec le ministère des Transports et Infrastructures pour faire en sorte que le drainage de la route 303 soit amélioré pour permettre un rapide retour à la normale après une inondation.

Il est prévu que la version finale du plan soit adopté au printemps 2020.