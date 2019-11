L’Arbre de l’espoir illuminé

L’Arbre de l’espoir brille par ses lumières de Noël au Centre d’oncologie Dr-Léon-Richard. Son illumination marque le sprint final de la campagne dont l’objectif audacieux est d’amasser 2 millions $ pour la lutte contre le cancer.

Plus d’une soixantaine de personnes se sont réunies au Centre d’oncologie Dr-Léon-Richard mercredi pour assister à l’illumination de l’Arbre. Un des coprésidents de la campagne 2019, l’auteur et conférencier Martin Latulippe, a comparé l’Arbre de l’espoir au «test de la générosité».

«On a vu des Acadiens et des Néo-Brunswickois, qui n’avaient peut-être pas les plus grandes fortunes, mais qui ont fait le test de la générosité, qui ont ouvert leur portefeuille et qui ont donné.»

Par la suite, des témoignages de survivants ont résonné dans l’oreille d’une foule qui a semblé émue.

Chris Goguen a raconté son expérience. De la découverte d’une bosse imposante en dessous de son bras droit aux traitements de chimiothérapie, il éprouve une grande admiration pour le CHU Dumont aujourd’hui.

«L’Arbre de l’espoir, ça signifie la chance de vivre sans la maladie.»

Joannie Benoit (photo) a survécu à un du cancer il y a plus de 10 ans, alors qu’elle avait 16 ans. La jeune femme originaire de Tracadie a chanté Mon beau sapin. Elle copréside sur la campagne pour une troisième année consécutive.

«Quand tu l’as vécu, ça va te suivre toute ta vie. Au lieu d’avoir un tatouage sur le corps, c’est un tatouage au cerveau. Il faut apprendre à vivre avec», confie-t-elle.

«Juste redonner pis s’aider ensemble pour sauver le plus de gens possible, c’est pourquoi je m’implique autant.»

Le 30e Radiothon de l’Arbre de l’espoir de Radio-Canada sera diffusé le vendredi 29 novembre, de 9h à 19h. La campagne vise à amasser plus de 2 millions $.

L’année dernière, le Radiothon avait récolté 1,8 million $.