McCain investira 80 millions $ dans son usine de Grand-Sault

McCain Foods investira 80 millions $ dans la création d’une nouvelle chaîne de production de produits de pommes de terre de spécialité formés à son usine de Grand-Sault.

L’expansion de la production et la création de la nouvelle chaîne à haute vitesse de production de produits de pommes de terre de spécialité formés permettront à McCain de répondre à la demande des clients pour ce segment de marché en forte croissance et de renforcer sa présence dans le secteur de la transformation des pommes de terre au Canada et en Amérique du Nord.

On estime que 80 nouveaux emplois à temps plein seront ajoutés à la chaîne de production lorsque l’agrandissement de l’usine sera terminé.

«L’investissement annoncé aujourd’hui à notre usine de Grand-Sault reflète l’engagement de McCain envers le secteur de la pomme de terre au Nouveau-Brunswick ainsi qu’envers les gens qui vivent et travaillent dans la communauté de Grand-Sault», a déclaré Dale McCarthy, vice-président des chaînes d’approvisionnement intégrées de McCain Foods Amérique du Nord.

La nouvelle chaîne de production sera opérationnelle d’ici le début de l’année 2021 et sera dotée d’une technologie de pointe pour l’efficacité des procédés ainsi que d’équipements de pointe pour la sécurité, le traitement et l’emballage des aliments.

«L’investissement à l’usine de Grand-Sault témoigne des nombreux partenariats fructueux que McCain entretient avec les producteurs de pommes de terre, les employés et les collectivités de la région, a déclaré Danielle Barran, présidente de McCain Foods Canada.

«Compte tenu de l’agrandissement de l’usine de Grand-Sault, les producteurs du Nouveau- Brunswick devront récolter 1200 hectares (3000 acres) supplémentaires de pommes de terre afin d’approvisionner la nouvelle chaîne à haute vitesse de production de produits de pommes de terre de spécialité formés», a ajouté M. McCarthy.

Le Nouveau-Brunswick est une région clé pour la culture de la pomme de terre au Canada, avec environ 15% de la production et de la superficie totales du pays. Les producteurs de pommes de terre du Nouveau-Brunswick sont expérimentés, et bon nombre d’entre eux entretiennent des liens d’affaires avec McCain Foods.

«Avec l’annonce d’aujourd’hui, l’usine de Grand-Sault et le récent agrandissement à Florenceville fourniront à McCain Foods deux des plus importantes chaînes de produits de spécialité formés de l’industrie», a conclu M. McCarthy.

À quelques exceptions près, les produits de pommes de terre de McCain sont fabriqués à partir de pommes de terre locales cultivées dans des fermes situées à proximité de ses installations, qui sont disséminées au Nouveau-Brunswick, au Manitoba et en Alberta.

Au Canada, la société compte huit installations de production et environ 2400 employés et est célèbre pour ses frites, ses produits de pommes de terre de spécialité, ses desserts glacés, ses collations et ses hors-d’oeuvre.