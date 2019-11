Saisie de drogues d’une valeur de 16 000$

Dans le cadre de l’exécution d’un mandat de perquisition mercredi, des agents de la police de Fredericton ont saisi des armes et une quantité de drogue évaluée à 16 000$ sur le marché noir.

Dans un communiqué de presse, la police de Fredericton affirme avoir saisi ce qu’elle croit être du crystal meth et de la cocaïne, en plus de fentanyl, de médicaments sous ordonnance, d’armes illégales et d’argent comptant.

Scott Alexander Morrison, de Geary, fait face à plusieurs chefs d’accusation relatifs au trafic de drogue, aux armes et à la possession de biens obtenus illégalement.

Il doit comparaître en cour le 6 décembre.