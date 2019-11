Changements à la haute direction du gouvernement provincial

Des organismes acadiens saluent la nomination de francophones dans des postes de la haute fonction publique du gouvernement provincial.

Ces changements ont été annoncés cette semaine par le premier ministre Blaine Higgs.

À compter du 12 novembre, Jean-Marc Dupuis deviendra secrétaire du Cabinet. Cette nomination s’ajoute à ses responsabilités actuelles en tant que chef des opérations, greffier du Conseil exécutif et chef de la fonction publique.

Gérald Richard, qui est actuellement sous-ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance (secteur francophone), deviendra sous-ministre de la Santé. Il remplace Tom Maston, qui a récemment pris sa retraite.

Égalité santé en français a applaudi la nomination de M. Richard, qui «a démontré un leadership dans plusieurs dossiers du secteur francophone».

«Nous sommes convaincus que M. Richard aura une oreille attentive à nos demandes et nous espérons qu’il ouvrira un véritable dialogue avec notre organisme pour s’assurer de faire reconnaître les droits de la communauté linguistique francophone dans le secteur de la santé », de souligner Dr Hubert Dupuis, président d’Égalité Santé.

Marcel Lavoie deviendra sous-ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance (secteur francophone). M. Lavoie est actuellement sous-ministre adjoint aux services éducatifs francophones au ministère.

George Daley deviendra sous-ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance (secteur anglophone). M. Daley a récemment été président de la New Brunswick Teachers’ Association et coprésident de la Fédération des enseignants du Nouveau-Brunswick. Il est actuellement enseignant et directeur adjoint à Bathurst.

L’Association des enseignantes et des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick a salué ces nominations.

«Messieurs Lavoie et Daley possèdent une vaste expérience dans le domaine de l’éducation et ont su, au fil du temps, travailler en étroite collaboration avec le personnel enseignant et les partenaires en éducation afin d’optimiser la réussite des élèves au sein de notre système scolaire», estime le président de l’AEFNB, Gérald Arseneault. Le personnel enseignant francophone a côtoyé à de nombreuses reprises les deux nouveaux sous-ministres et il est évident qu’ils sauront exercer leurs fonctions avec brio tout en favorisant la collégialité avec l’ensemble des intervenantes et des intervenants du monde de l’éducation.»

Kelly Cain, qui est actuellement sous-ministre des Transports et de l’Infrastructure, deviendra sous-ministre des Affaires intergouvernementales et sous-ministre responsable de la Direction de l’égalité des femmes.

John P. Logan deviendra sous-ministre par intérim des Transports et de l’Infrastructure. Il est actuellement conseiller principal au sein de ce ministère.

Cade Libby deviendra sous-ministre par intérim des Affaires autochtones et président par intérim de la Société de développement régional. Il est actuellement vice-président de la Société de développement régional. Hélène Bouchard, qui est actuellement sous-ministre par intérim des Affaires intergouvernementales et présidente par intérim de la Société de développement régional, occupera d’autres fonctions clés au sein de la haute fonction publique.

Cathy LaRochelle, deviendra sous-ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches. Elle est actuellement sous-ministre par intérim de ce ministère.

Judy Wagner, qui était auparavant secrétaire du Cabinet et sous-ministre des Affaires autochtones, est maintenant la secrétaire principale et directrice générale du Cabinet du lieutenant-gouverneur.

En plus de Tom Maston qui a pris sa retraite après 28 ans au sein de la fonction publique, l’actuel sous-ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance (secteur anglophone), John McLaughlin, prendra sa retraite le 31 décembre après 30 ans au sein de la fonction publique. M. McLaughlin demeurera au ministère en tant que conseiller spécial jusqu’au 31 décembre.

« Nous remercions ces deux messieurs pour leurs années de service et de dévouement auprès des gens du Nouveau-Brunswick, et nous espérons qu’ils profiteront de leur retraite bien méritée », a dit M. Higgs.

Voici la liste complète des sous-ministres, des administrateurs généraux des ministères et des présidents des sociétés de la Couronne de la Partie I. Les changements entreront en vigueur le 12 novembre (* désigne un changement ou un ajout) :

Jean-Marc Dupuis*, chef des opérations, greffier du Conseil exécutif, secrétaire du Cabinet, et chef de la fonction publique;

Louis Léger, sous-ministre et chef de cabinet au Cabinet du premier ministre;

Cade Libby*, sous-ministre des Affaires autochtones (par intérim), et président de la Société de développement régional (par intérim);

Cathy LaRochelle*, sous-ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches;

George Daley*, sous-ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance (secteur anglophone);

Marcel Lavoie*, sous-ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance (secteur francophone);

Thomas MacFarlane, sous-ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie;

Kelli Simmonds, sous-ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux;

Cheryl Hansen, sous-ministre des Finances et du Conseil du Trésor, et secrétaire du Conseil du Trésor;

Gérald Richard*, sous-ministre de la Santé;

Kelly Cain*, sous-ministre des Affaires intergouvernementales, et sous-ministre responsable de la Direction de l’égalité des femmes;

John B. D. Logan, sous-ministre de la Justice et Cabinet du procureur général;

Sadie Perron, sous-ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail;

Michael Comeau, sous-ministre de la Sécurité publique;

Eric Beaulieu, sous-ministre du Développement social;

Alain Basque, sous-ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture (par intérim);

John P. Logan*, sous-ministre des Transports et de l’Infrastructure (par intérim);

Alan Roy, directeur général de Service Nouveau-Brunswick;

Stephen Lund, directeur général d’Opportunités NB / Développement économique et Petites Entreprises; et

Paul Greene, sous-ministre responsable des communications, Bureau du Conseil exécutif.