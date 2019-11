Avertissement de tempête: jusqu’à 40 cm de neige par endroits

Une tempête occasionnera de la neige, du grésil, de la pluie verglaçante et de la pluie sur la province ce soir, cette nuit et mardi, selon Environnement Canada.

La neige commencera à tomber ce soir dans la Péninsule acadienne et la région Chaleur. Elle s’intensifiera et atteindra les régions du Restigouche et du Madawaska mardi matin.

Environnement Canada prévoit un total de 20 à 40 centimètres dans le nord de la province.

L’accumulation rapide de neige pourrait rendre les déplacements difficiles dans certains endroits.

Un avertissement de neige est émis lorsque l’on prévoit des chutes de neige importantes.

Dans le centre et le sud du Nouveau-Brunswick de même qu’à l’Île-du-Prince-Édouard, la tempête occasionnera de la neige, du grésil, de la pluie verglaçante et de la pluie à compter de ce soir. On prévoit un total de 5 à 15 cm de neige.

Dans la région de Moncton, les précipitations de neige débuteront ce soir et se changeront en pluie verglaçante ou grésil au cours de la nuit. On attend une accumulation de neige et de grésil de 5 à 10 cm.

Une longue période de pluie verglaçante est possible dans la région de Fredericton. Les précipitations devraient atteindre de 5 à 10 mm.

Les précipitations commenceront à tomber sous forme de neige ce soir ou cette nuit, puis se changeront en pluie le long de la côte de la baie de Fundy. La région de Saint-Jean devrait recevoir jusqu’à 10 mm de pluie.