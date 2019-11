Grande-Anse: un projet pour embellir la halte routière en bordure de la route 11

Le phare de Grande-Anse est l’un des symboles touristiques les plus connus dans la Péninsule acadienne. La municipalité développe actuellement un projet pour embellir la petite halte routière située en bordure de la route 11.

Le phare est surtout reconnaissable en raison du drapeau acadien peint sur sa façade. L’été, il abrite un centre d’information touristique. Un air de repos se trouve à proximité. Les nombreux touristes qui s’y arrêtent ont également droit à une vue imprenable sur la baie des Chaleurs.

Les travaux ont commencé à la fin octobre. Le maire de Grande-Anse, Gilles Thériault, confirme qu’un important projet de développement est en cours, mais les détails précis n’ont pas encore été dévoilés. Une demande de financement a été approuvée par l’Agence de promotion économique du Canada atlantique.

«Ça va se greffer aux activités existantes. On veut améliorer notre produit touristique et notre service d’information aux visiteurs.»

Comme plusieurs communautés côtières, Grande-Anse est menacée par l’érosion. Le phare et les autres installations récréatives se trouvent assez près du cap. Gilles Thériault n’est pas trop inquiet.

«Le phare est là depuis 40 ans. On n’envisage pas de le déménager. Pas pour le moment en tout cas.»

Nouveaux appartements

La municipalité de Grande-Anse est aussi sur le point de faire l’achat de terrains sur la rue Esna afin de convaincre un entrepreneur privé de faire construire un immeuble à logements. La transaction est sur le point d’être conclue, informe le maire Gilles Thériault.

La municipalité a constaté un besoin pour des appartements d’une ou deux chambres avec un garage après avoir mené un sondage en 2018.

«Il semble avoir une demande ici. Il y a le marché, et ce type d’appartement existe un peu partout dans la Péninsule acadienne, mais il n’y a rien du genre à Grande-Anse. Nous croyons que ce serait une bonne chose. Il y a des personnes âgées, autonomes, qui ne veulent plus prendre soin d’une maison, mais qui veulent rester dans le village. Ce genre de logements pourrait les accommoder. On pense qu’il y a de la place pour 5 ou 6 unités.»

L’objectif est d’attirer un entrepreneur privé qui voudrait prendre le projet en main. Puisqu’elle possédera déjà les terrains, la municipalité envisage d’offrir des incitatifs. Quelques entrepreneurs ont déjà été ciblés.

Gilles Thériault pense également que ce projet présente d’autres avantages.

«Ça pourrait libérer certaines maisons, ce qui pourrait permettre à des jeunes familles de s’installer chez nous. La construction de nouveaux logements permettra d’augmenter la valeur de notre assiette fiscale. On pense que tout le monde sera gagnant.»