Le Goulet se prépare aussi à affronter les changements climatiques

Après Maisonnette, voilà que Le Goulet prépare un plan d’adaptation aux changements climatiques. Deux rencontres publiques sont prévues au cours des prochaines semaines.

Elles auront lieu à l’édifice municipal le 27 novembre et le 3 décembre à 19h. Entre temps, la population est invitée à répondre à un questionnaire disponible sur Internet (www.legoulet.ca). Les gens peuvent également se rendre à l’édifice municipal pour plus de renseignements.

La démarche est menée en collaboration avec des chercheurs de l’organisme Valorès, de Shippagan, qui coordonne le projet Adaptation Péninsule acadienne.

En raison des conséquences associées aux changements climatiques, les chercheurs prévoient que le niveau général de la mer augmentera de 70 cm dans la Péninsule acadienne d’ici 2100. La hausse du niveau marin risque d’amplifier les problèmes d’inondations et d’érosion dans la municipalité.

«Cette hausse, combinée à une diminution du couvert de glace et une augmentation de la fréquence et de l’intensité des tempêtes, fera en sorte que l’érosion des côtes sera accélérée et les inondations côtières seront de plus en plus fréquentes. Il faudra s’attendre à de plus grands risques pour la sécurité publique et à des dommages plus importants aux infrastructures (routes, réseaux d’eaux et d’égouts, etc.) ainsi qu’aux bâtiments municipaux et privés», peut-on lire dans un rapport préparé par Valorès en prévision de la rencontre.

Selon les projections de Valorès, plusieurs endroits sont à risque dans la municipalité, dont le quai et les installations portuaires, des secteurs résidentiels à l’est et à l’ouest du village, le chemin de la Côte, qui comprend plusieurs résidences secondaires, le Manoir au Son de la Vague, un foyer pour personnes aînées, l’église, l’édifice municipal, l’entrepôt du chemin Basile Roussel ainsi que les dunes du littoral.

Concrètement, le conseil municipal de Le Goulet a l’intention d’adopter de nouveaux règlements pour encadrer les activités dans les zones à risque, c’est-à-dire la quasi-totalité de la municipalité. Cela comprendrait l’imposition d’une zone de retrait où aucune nouvelle construction et aucun agrandissement d’un bâtiment existant ne seraient permis basée sur le risque d’érosion.

La création d’une zone d’accommodation où le premier étage habitable devra se situer au-dessus du niveau d’inondation, basée sur le risque d’inondation, est aussi envisagée.

Restauration de la dune

À la mi-septembre, des murets artificiels, fabriqués avec de vieux sapins de Noël et de casiers de homard, ont été ébranlés par le passage de la tempête Dorian. Ces murets ont pour objectif de renforcer la dune de Le Goulet, une barrière de défense naturelle contre les inondations et l’érosion.

Malgré la tempête, le maire Paul-Aimé Mallet estime que les murets ont répondu à leur mission première, soit de protéger la municipalité.

Le Goulet prévoit poursuivre le projet de restauration des dunes. Au début du mois d’octobre, le gouvernement provincial a donné le feu vert à un transbordement de 10 000 mètres cubes de sable. On veut aussi faire la plantation de végétation sur les dunes.

D’ailleurs, la municipalité suggère d’ajouter des roches entre la route d’accès du quai et le mur de protection en planches déjà existant ainsi que de réparer et d’adapter les infrastructures maritimes du chenal de Le Goulet.

La municipalité veut avoir à sa disponibilité des ressources, comme des sacs de sable, pour protéger de façon temporaire les résidences et les infrastructures en cas d’inondation.

La population aura l’occasion de se prononcer sur l’ensemble des propositions envisagées par la municipalité lors des rencontres du 27 novembre et du 3 décembre.