Le tourneur de bois de Memramcook

Jean-Louis Bourque tourne le bois et crée des objets de tous les jours à sa façon depuis une trentaine d’années. - Acadie Nouvelle: Alexandre Boudreau

Jean-Louis Bourque n’a jamais vraiment appris à lire ou à écrire. Sa créativité, il a donc dû l’exprimer d’une autre façon.

Après avoir quitté l’école, il s’est lancé dans la charpentier. Il s’est marié, il a eu des enfants.

Au fil des années, il passe le plus clair de son temps dans son atelier, parfois jusqu’aux petites heures du matin. Sa passion: travailler le bois.

«Au début, je m’amusais à faire des petits bols, des bâtons de baseball», dit Jean-Louis Bourque, 76 ans, planté au beau milieu de ses créations.

Son atelier, dans le garage de sa maison de Memramcook, a maintenant des allures d’atelier du père Noël. On y trouve cinq tours à bois que l’homme utilise pour créer des objets de tous les jours, des sculptures et des meubles.

Avec un banal morceau de bois et une de ces machines, il peut créer de petits objets avec une précision inouïe.

Il suffit d’y attacher du bois que la machine fait tourner. Il utilise un couteau pour façonner le bois, un peu comme s’il s’agissait d’un pot en argile.

Voilà maintenant 30 ans qu’il pratique ce passe-temps. Des centaines de ses créations s’entassent sur les étagères de son atelier: des plumes, des moulins à café, des poivrières, des tables, des vases et on en passe.

Jean-Louis Bourque cherche toujours à trouver de nouvelles manières de façonner le bois à son gré et de créer de petites merveilles. Ces temps-ci, il est particulièrement fébrile.

C’est que samedi prochain, ses amis sont au village pour monter un atelier de tournage de bois. Les invités, issus du Nouveau-Brunswick, du Québec et de la France, pourront montrer leur expertise au public et leur apprendre quelques tours.

«On a un petit club, des fois une quinzaine, des fois plus. On tourne ensemble les soirs, quand on peut», dit Jean-Louis, qui accueille volontiers tout ce monde dans son atelier.

Jean-Louis Bourque a rencontré Patrick Arlot, un autre tourneur de bois, lors d’un voyage en France.

«C’est comme un congrès de tourneurs de bois. On va s’amuser, et les gens viennent venir voir ça. Avec Patrick, c’est toujours le fun, j’ai hâte de le voir», dit-il.

L’atelier de tourneurs de bois aura lieu au club d’âge d’or de Pré-d’en-Haut ce samedi. Les intéressés peuvent contacter Jean-Louis Bourque, dont le contact figure au www.tourneurdebois.com.

Jean-Louis Bourque fabrique un bol à fruits en bois. – Acadie Nouvelle: Alexandre Boudreau Cet oiseau en bois témoigne de la délicatesse du travail de Jean-Louis Bourque. – Acadie Nouvelle: Alexandre Boudreau

Un appel à la relève

Sur l’un des murs de l’atelier de Jean-Louis Bourque, il n’y a pas de bois, mais des photos. Des amis de son emploi de charpentier, des photos de lui, mais surtout des amis tourneurs de bois.

Il nous raconte que bon nombre d’entre eux ne sont plus de ce monde. L’art se perd.

C’est un peu pour cela que Jean-Louis n’hésite pas à montrer son savoir aux intéressés. Ses techniques n’ont rien de secret. Il en discute souvent avec ses confrères. En fait, il aimerait que plus de gens les connaissent.

«J’aimerais qu’il y ait des jeunes qui commencent à faire ça. S’il y a des jeunes qui veulent venir tourner du bois, je suis prêt à leur montrer comment faire.»

Peu importe son legs, l’homme de 76 ans arrêtera bientôt de travailler pour s’adonner complètement à son passe-temps.

«J’ai du bois en masse icitte. Si je peux utiliser tout ce bois avant de mourir, je serai heureux.»