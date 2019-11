Les Canadiens soulignent le jour du Souvenir

Reine Samson Dawe, mère de la Croix d'argent, de gauche à droite, la gouverneure générale Julie Payette, le premier ministre Justin Trudeau, Sophie Grégoire Trudeau et le ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, Lawrence MacAulay, participent à la cérémonie du jour du Souvenir au Monument commémoratif de guerre à Ottawa. - La Presse canadienne; Adrian Wyld

Les Canadiens se sont rassemblés lundi matin près de cénotaphes et de monuments partout au pays pour rendre hommage à ceux qui ont pris les armes, et dans certains cas en ont payé le prix ultime, pour défendre ce pays et son mode de vie.

Des milliers de personnes sont arrivés au Monument commémoratif de guerre du Canada à Ottawa pour la cérémonie nationale du jour du Souvenir, à laquelle ont assisté notamment des anciens combattants, ainsi que le premier ministre Justin Trudeau.

M. Trudeau et la gouverneure générale Julie Payette font partie de ceux qui ont déposé des couronnes à la mémoire des personnes décédées en servant le Canada.

«Ils ont combattu pour défendre nos idéaux de paix et de liberté», a déclaré Mme Payette dans un message vidéo.

«Plusieurs ont été blessés dans leur corps et dans leur âme. Trop nombreux sont ceux qui ont fait le sacrifice ultime. Nous avons une immense dette de reconnaissance à leur égard. Nous ne devons jamais oublier leurs sacrifices et les terribles conséquences de la guerre. On ne doit jamais tenir la liberté pour acquise. Il faut toujours défendre l’égalité et la tolérance.»

M. Trudeau a repris ces sentiments dans une déclaration distincte en remerciant ceux qui portent l’uniforme d’avoir fait avancer la paix, défendu la démocratie et permis à d’innombrables personnes de vivre en liberté au Canada et dans le monde.

«Aujourd’hui, nous rendons hommage aux anciens combattants, à tous ceux qui ont été blessés dans l’exercice de leurs fonctions et à ceux qui ont fait le sacrifice de leur vie», a-t-il déclaré. «Ils ont défendu la liberté et sacrifié leur avenir pour assurer celui des autres. Leur générosité et leur courage continuent d’inspirer ceux et celles qui portent l’uniforme.»

Sera aussi présente Reine Samson Dawe, la mère de la Croix d’argent de cette année, dont le plus jeune fils, le capitaine Matthew Dawe, a été tué en Afghanistan en 2007 aux côtés de cinq autres soldats canadiens et d’un interprète afghan.

Mme Samson Dawe déposera une couronne au nom de toutes les mères canadiennes qui ont perdu un enfant à la guerre.

La cérémonie du jour du Souvenir de cette année fait suite à une cérémonie majeure en France qui a marqué le 75e anniversaire du jour J, lorsque des milliers de Canadiens ont pris d’assaut les plages de Normandie avec leurs alliés britanniques et américains pour combattre l’Allemagne nazie.

Elle arrive aussi exactement 101 ans après la fin de la Première Guerre mondiale.