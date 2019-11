Irving reporte encore la livraison à la Marine d’un navire de patrouille

La date de livraison du premier navire de patrouille extracôtier et de l’Arctique pour la Marine canadienne a encore une fois été repoussée par Irving.

Il était d’abord prévu que le chantier maritime de Halifax livre ce navire en 2018, mais en août dernier, cet échéancier a été repoussé à la fin de cette année.

Or, Irving annonce mardi dans un communiqué que le NCSM Harry DeWolf sera livré à la Marine au cours des trois premiers mois de 2020.

L’entreprise indique qu’elle avait toujours eu l’intention de « revoir » l’échéancier de livraison, étant donné qu’elle construit un navire de conception nouvelle avec une nouvelle chaîne d’approvisionnement, dans un nouveau chantier naval et avec une main-d’oeuvre nouvelle – et en croissance.

Le porte-parole d’Irving, Sean Lewis, a expliqué qu’on n’avait pas construit au Canada un navire aussi gros depuis plus de 50 ans.

M. Lewis indique que quatre des navires de cette classe « Harry DeWolf » sont actuellement en construction et que la Marine s’attend à recevoir au total six navires de patrouille extracôtiers et de l’Arctique.

Ces navires de patrouille extracôtiers et de l’Arctique « viendront renforcer la capacité de la Marine royale canadienne à affirmer la souveraineté du Canada dans les eaux arctiques et côtières canadiennes, et à soutenir les opérations internationales au besoin », indique le ministère de la Défense nationale.