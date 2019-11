La tempête a laissé jusqu’à 35 cm de neige par endroits

Jusqu’à 35 cm de neige sont tombés dans la nuit de lundi à mardi au Nouveau-Brunswick. Si quelques précipitations sont encore à prévoir, les météorologues estiment qu’elles devraient être bien moindres à celles reçues au cours des derniers jours.

«Le gros de la tempête est passé, assure Jill Maepea, météorologue à Environnement Canada. Il y a encore un risque de verglas, mais il n’y aura pas de complications majeures à prévoir dans les prochains jours.»

La première grosse tempête de la saison s’est abattue à partir de lundi soir sur la province, entraînant des accumulations de neige oscillant de 20 cm à 35 cm selon les endroits.

Les résidents du Nouveau-Brunswick ont été touchés par un mélange de neige, de pluies abondantes ou de pluies verglaçantes, qui se sont poursuivies dans la journée de mardi pour certaines régions. Bathurst a reçu 15cm de neige à 7h mardi matin, tandis que Bas-Caraquet en recevait 19 cm jusqu’à midi.

Pour l’heure, il n’y a plus d’alertes météorologiques à noter, mais Environnement Canada appelle à la vigilance dans les régions du nord et du nord-ouest, notamment du côté d’Edmunston, de Campbellton et du comté de Victoria, où des chutes de neige suivies d’averses étaient encore à prévoir mardi soir.

«On attend peut-être 5 cm de neige supplémentaires, explique la météorologue. Le prochain rapport sera établi demain matin dans les premières heures.»

Environnement Canada appelle également les citoyens à rester prudents sur les trottoirs et à adapter leur conduite aux conditions routières changeantes.

Plusieurs fermetures

Mardi matin, toutes les écoles des districts scolaires francophones Nord-Ouest et Nord-Est étaient fermées. Dans le district scolaire francophone Sud, les élèves des écoles de Baie-Sainte-Anne, de Fredericton, de Miramichi, d’Oromocto, de Richibucto, de Rogersville et de Saint-Louis de Kent ont été privés de cours.

Les écoles des districts anglophones Ouest et Nord ont également été fermées, de même que plusieurs campus universitaires.

La plupart des grandes routes du Nouveau-Brunswick ont été couvertes de neige au lendemain de la tempête et quelques vols d’avion ont été retardés.

La tempête a également engendré plusieurs coupures de courant dans certaines régions de la province. Le comté de Restigouche a été particulièrement touché, avec 57 pannes d’électricité au compteur mardi matin. La situation est revenue peu à peu à la normale en fin de journée, où seulement 10 foyers étaient encore privés de courant dans l’ensemble de la province.

Moncton a été plutôt épargnée par la tempête, avec une accumulation de neige et de grésil à hauteur de 5 cm, loin des précipitations tombées au nord et à l’ouest.

«On s’attendait à plus de neige honnêtement, admet Renée, éducatrice spécialisée dans une école du centre-ville. Il y a eu un peu de verglas, mais nous n’avons pas été trop handicapés pour l’instant. De toute manière, les enfants adorent jouer dans la neige, ils n’attendent que ça!»

Même son de cloche chez Darcy, résident de Dieppe.

«Je viens du Nord-Ouest, je suis habitué aux hivers rudes et pour l’instant, ce n’est rien! plaisante-t-il. De toute manière, j’étais prêt et l’hiver n’est pas arrivé si tôt que cela. J’ai connu des années où les premières neiges se sont manifestées à la mi-octobre.»