Avez-vous vu cette peinture volée?

La GRC sollicite l’aide du public pour retrouver un tableau volé.

Entre le 1er septembre et le 30 septembre, on s’est introduit dans un chalet de Lower Kintore, près de Perth-Andover, et on a volé une peinture unique en son genre, ainsi que d’autres tableaux.

L’oeuvre unique en son genre a un diamètre d’environ 91 cm (3 pieds) et elle a été créée sur un panneau MDF, ce qui la rend pesante.

Si vous croyez savoir où se trouve cette peinture ou si vous avez des renseignements au sujet du vol, veuillez communiquer avec le Détachement de Perth-Andover au 506-273-5000. Pour conserver l’anonymat, vous pouvez aussi communiquer avec Échec au crime par téléphone au 1-800-222-8477 ou par Internet à www.crimenb.ca.