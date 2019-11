Des citoyens de Bathurst mécontents de la création d’un passage pour les motoneiges

Le circuit de motoneige 501 soulève des préoccupations à Bathurst. Depuis quelques semaines, Réjeanne Delagarde se démène pour l’empêcher de passer derrière son quartier.

«Je n’ai rien contre les motoneigistes», a souligné la citoyenne de Bathurst, lors d’une entrevue téléphonique.

Mais la sécurité des écoliers et l’accès à l’eau potable sont des enjeux prioritaires, selon elle.

Le circuit 501 tracera son chemin du restaurant Cast & Crew sur la rue Sainte-Anne, jusqu’à l’hôtel Quality Inn sur la rue Saint-Pierre en passant par le Centre régional K.-C.-Irving.

Le nouveau trajet, approuvé par le ministère de l’Environnement, par la direction des deux écoles avoisinantes (l’ÉSN et Place des Jeunes) et par le District scolaire francophone Nord- Est, vise à faciliter l’accès aux hébergements de la ville.

Mme Delagarde n’est pourtant pas réconfortée.

Elle note qu’en plus de traverser la rue Sainte-Anne, une zone achalandée, les motoneigistes devront emprunter un sentier à l’arrière de l’école secondaire, près de l’endroit où les autobus récupèrent les écoliers.

«Inconcevable!», a-t-elle dénoncé sur Facebook.

La femme de Bathurst, comme certains de ses voisins, s’inquiète aussi du bruit des motoneiges et de la dépréciation immobilière que la piste pourrait engendrer.

«Qui va contrôler le bruit après 23h, le soir?», a-t-elle écrit dans une lettre adressée aux élus de Bathurst.

«Est-ce que la police va répondre à mes appels pour diminuer le bruit occasionné par ces machines?»

Pire encore, la femme explique que le tracé devrait passer à proximité du réservoir fournissant l’eau potable aux résidents de Bathurst et Beresford.

«Un accident de parcours près du réservoir et nous voilà privés d’eau potable.»

Dustin Dahn, géologue au département des Ressources naturelles et Développement de l’Énergie, abonde dans le même sens.

Il estime que les risques de contamination sont trop grands.

Dans une lettre envoyée à la Ville de Bathurst, M. Dahn explique qu’en cas de fuite, l’huile ou l’essence des motoneiges s’écouleraient directement dans le réservoir, situé à moins de 100 mètres du circuit.

Il relate aussi que le réservoir ne gèle pas complètement en hiver puisque l’eau est en mouvement constant, chose qui pourrait amplifier le risque d’accident.

«Existe-t-il un protocole pour tester la contamination du sol et de l’eau en cas de contamination par fuites d’hydrocarbures (pétrole ou gaz)?», a-t-il demandé.

«Dans le cas d’une contamination dans la zone du bassin versant, qui serait légalement et financièrement responsable de la dépollution du sol et des eaux et si l’eau potable était contaminée, comment seraient indemnisés les citoyens de Bathurst?»

Le conseiller Samuel Daigle, un fervent environnementaliste, a lui aussi partagé des inquiétudes avec l’Acadie Nouvelle.

Il soulève qu’en hiver surtout, les étudiants de L’ÉSN utilisent ces mêmes sentiers pour pratiquer leur cours d’éducation physique et que la sécurité des jeunes doit passer avant tout.

Un projet qui mijote à porte close?

Plus tôt au mois d’octobre, le Nepisiguit Sports Lodge a publié sur sa page Facebook une mise à jour qui lui a valu plus de 130 «j’aime».

«Les autorisations nécessaires obtenues, le sentier 501 se concrétisera cette année. Des panneaux de signalisation sont déjà en place et la semaine prochaine, nous devrions recevoir l’équipement pour le débroussaillage de sentiers…»

Bien que plusieurs ont applaudi cette nouvelle, elle s’est avérée étonnante pour d’autres.

«Il y a beaucoup de gens dans mon quartier qui sont frustrés de ne pas avoir été mis au courant», a partagé Mme Delagarde.

M. Dahn, lui aussi, a eu l’impression que le projet s’est concrétisé derrière porte close.

«À ce que je sache, il n’y a pas eu de consultation. Tout le monde avec qui j’ai parlé a appris la nouvelle sur Facebook», a-t-il exprimé.

Par contre, Luc Foulem, de la Ville de Bathurst, affirme qu’il y a bien eu une séance d’information publique à ce sujet, le 5 mars 2018.

Des risques «très minimes»

M. Foulem assure que l’élaboration du circuit 501 n’a pas été faite à la légère.

Les représentants administratifs des deux écoles avoisinantes ont été consultés afin de dessiner un tracé qui répondrait aux normes de sécurité.

«Durant l’hiver, les chances que les élèves se promènent là, dans un endroit qui n’est pas déneigé, sont presque nulles» , a indiqué le porte-parole.

Quant au réservoir d’eau, M. Foulem soutient que les risques de contamination sont «très minimes».

Dans le pire scénario, il explique que le volume de pétrole contenu dans une motoneige n’est pas suffisant pour causer des déversements majeurs et qu’en cas de fuites mineures, la municipalité est équipée pour y remédier.