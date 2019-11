Fonderie de Belledune: «Comme un coup de poing dans l’estomac»

La compagnie Glencore Canada a annoncé mercredi matin la fermeture permanente, d’ici la fin de l’année, de la Fonderie Brunswick, à Belledune, qui emploie 420 travailleurs. Pour plusieurs, la nouvelle est difficile à avaler.

Le député de Restigouche-Chaleur, Daniel Guitard, se dit «dévasté».

C’est un de ses amis, employé à la Fonderie Brunswick, qui lui a appris la nouvelle mercredi matin.

«Ce sont des centaines d’employés qui ont perdu leur emploi juste avant les Fêtes. En ce moment, je pense aux familles affectées, mais aussi à toute la région.»

Le député se dit quelque peu réconforté par le fait que Glencore compte assurer des prestations de retraite, des indemnités de départ et de l’aide au reclassement à tous ses employés.

«De notre côté, nous allons continuer à travailler avec les acteurs pour voir comment nous pouvons développer l’économie», a assuré M. Guitard.

Il soulève également que de nouvelles industries comme Maritime Iron et Arianne Phosphate pourraient «mettre un baume» sur la plaie géante que laisse la perte de cet employeur majeur.

Le maire de Bathurst se préoccupe lui aussi sur l’avenir des personnes affectées.

«Je suis au téléphone depuis ce matin. Nous essayons de préparer la suite», a partagé Paolo Fongemie.

Il invite le gouvernement provincial à mettre en place un comité d’ajustement de la main-d’œuvre capable d’aider les travailleurs à trouver un nouvel emploi, à suivre une formation ou à réorienter leur carrière, comme ce fut le cas lors de la fermeture de la mine Brunswick.

M. Fongémie ajoute que les maires de la région devraient se réunir dès la semaine prochaine afin d’évaluer l’impact sur les industries avoisinantes, telles que le port de Belledune et la mine Caribou.

«On sait que toute la province subira les conséquences de cette fermeture», a-t-il mentionné.

Mais il affirme que ses collègues et lui travaillent pour minimiser les dégâts.

Le directeur général de la Chambre de commerce de Bathurst, Jeff Christie, est attristé, mais reste optimiste.

«C’est important que l’on reste unis», a-t-il souligné dans un courriel.

«Ce n’est pas la première fois qu’on a vécu une grosse fermeture. Je suis convaincu que la région surmontera celle-ci et continuera à prospérer. Nous devons rester positifs et passer au mode solution.»

À Fredericton, le leader du Parti libéral, Kevin Vickers, et le chef du Parti vert, David Coon, ont réagi à la décision de Glencore.

«C’est tellement triste», ont exprimé les deux politiciens chacun leur tour.

Kevin Vickers se préoccupe de la situation économique du nord du Nouveau-Brunswick. Il aimerait établir un plan de croissance économique pour cette région.

M. Coon souligne qu’il s’agit ici d’une occasion de développer l’économie verte.

«À court terme, nous devons obtenir l’aide des gouvernements provinciaux et fédéraux pour aider les employés et les communautés à gérer les conséquences immédiates, mais à long terme, pour la première fois au Nouveau-Brunswick, il faut utiliser cette situation pour bâtir une économie verte.»

Mercredi, en fin d’après-midi, le député fédéral Serge Cormier a témoigné à son tour une grande déception.

«C’est sûr que ça va faire mal, a-t-il reconnu au bout du fil. Il va falloir se retrousser les manches.»

Le député dit avoir été pris par surprise, mais il s’engage à faire tout ce qu’il peut pour soutenir les employés, leur famille, les entreprises locales et la communauté en cette période difficile.

Entre autres, M. Cormier veut encourager le développement de nouvelles industries à Belledune afin de réaffecter les employés touchés par la fermeture.

Il affirme qu’il n’y a pas de quoi s’inquiéter quant au port de Belledune. La fonderie comptait pour 10% de ses apprivoisements, mais les activités du Port vont bon train depuis quelques années.

Le ministre Robert Gauvin a décrit la décision de Glencore comme «un coup de poing à l’estomac».

Il ne se laisse pas abattre pour autant.

Lui et son collègue, le ministre Trevor Holder, ont annoncé qu’une rencontre entre les représentants de Glencore et le premier ministre, Blaine Higgs, devait avoir lieu mercredi après-midi, afin de déterminer si rien de plus ne pourrait être fait.

«Nous ne sommes pas prêts à complètement jeter l’éponge», avait signalé M. Holder.