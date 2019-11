La fonderie de Belledune fermera ses portes en décembre

La Fonderie Brunswick de Belledune, l’un des plus importants employeurs de la région Chaleur, fermera ses portes à la fin décembre.

Les employés (non syndiqués) ont été convoqués à la cafétéria de l’usine dès leur arrivée tôt mercredi matin. Là, la direction de l’entreprise a lâché la bombe, soit que l’installation de Belledune fermera ses portes aussi tôt que d’ici la fin de l’année. Le processus de fermeture s’enclenchera immédiatement.

La nouvelle a été confirmée par l’entreprise plus tard en matinée par le biais d’un communiqué de presse.

Dans ce dernier, Glencore évoque des problèmes de rentabilité et ne tient pas pour responsable le conflit syndical qui perdure depuis six mois.

«La décision de mettre fin aux activités de nos installations de la Fonderie Brunswick n’a pas été prise à la légère. Malgré les efforts déployés depuis de nombreuses années par nos employés dévoués et une solide équipe de gestion, notre fonderie n’est plus rentable depuis la fermeture de la mine Brunswick en 2013», soutient Chris Eskdale, responsable du secteur Zinc et Plomb de Glencore.

La fonderie, en opération depuis 1966, compte environ 420 employés.

Glencore assure avoir l’intention d’offrir des prestations de retraite, des indemnités de départ et de l’aide au reclassement à tous ses employés et qu’elle cherchera d’éventuelles occasions de relocalisation.

Les travailleurs de la Fonderie Brunswick de Belledune sont en grève depuis six mois. – Archives

La nouvelle survient alors qu’une cinquantaine de grévistes de la fonderie effectuent mercredi une tournée des installations de Glencore dans la région de Montréal.

Les membres de la section locale 7085 des Métallos au Nouveau-Brunswick ont d’abord prévu faire du piquetage devant le siège social de Mine Raglan à Laval, pour ensuite se rendre devant la Fonderie générale dans l’arrondissement Lachine, à Montréal, en début d’après-midi et devant l’affinerie de cuivre CCR à Montréal-Est par la suite.

Le syndicat affirme que le conflit de travail porte principalement sur le maintien des normes de santé et sécurité.