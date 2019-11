Main-d’oeuvre: comment retenir les immigrants et les jeunes?

Comment faire pour attirer des employés et les garder? C’est la question qui occupe plus d’une centaine d’entrepreneurs réunis à Moncton pour le Sommet sur la main-d’oeuvre 20-20.

Dans les 10 prochaines années, 120 000 emplois se libéreront dans la province, d’après les estimations du gouvernement provincial, qui a déjà annoncé son intention d’augmenter la cadence pour accueillir 7500 immigrants par année d’ici 2025 afin de combler le vide. En même temps, les plus jeunes générations continueront d’entrer sur le marché du travail.

Mais pour renflouer le marché du travail, il faut aussi que ces travailleurs demeurent en poste.

Selon le consultant en développement économique David Campbell, la rétention des immigrants passe par des emplois qui répondent à leurs besoins.

«Historiquement, on a perdu environ 50% de nos travailleurs immigrants parce qu’ils sont venus ici sans occasion d’emploi. Ils étaient bien formés, mais ils ne pouvaient pas se trouver un poste à la hauteur de leur formation», indique-t-il en entrevue.

Il estime que le Programme pilote en matière d’immigration au Canada Atlantique, créé par le gouvernement fédéral, permet déjà de s’attaquer à ce problème. Il offre aux employeurs la possibilité d’embaucher des travailleurs étrangers en fonction de leurs besoins.

Mais il faut, par la suite, les retenir dans la région, ce qui n’est pas une mince tâche.

David Campbell, économiste et consultant pour la firme Jupia Inc. – Acadie Nouvelle: Alexandre Boudreau

Stéphanie O’Donnell est directrice senior des ressources humaines chez Groupe Savoie, une entreprise d’exploitation forestière à Saint-Quentin.

Elle affirme que les nouveaux arrivants peuvent facilement se sentir dépaysés. Son entreprise a dû mettre les bouchées doubles pour accueillir des nouveaux travailleurs issus, entre autres, de l’Ukraine et des Philippines.

«C’est vraiment important d’avoir un contact régulier avec eux», dit-elle.

Avec l’aide du Service d’intégration du Restigouche-Ouest, l’entreprise s’assure que les nouveaux arrivants sont accompagnés, autant lors de rendez-vous administratifs que lorsque vient le temps de faire leur épicerie.

«On n’embauche pas qu’un employé, on embauche la famille, dans le fond. C’est beaucoup de nouvelles responsabilités, mais on ne peut pas faire autrement que de s’assurer que ces gens aillent bien, parce qu’on veut les garder», exprime-t-elle en entrevue.

Si le Groupe Savoie peut se permettre d’investir temps et argent dans la rétention de ses employés, plusieurs petites et moyennes entreprises (PME) n’ont pas la même chance, selon David Campbell.

«Certains gros employeurs le font, mais ça peut prendre plus de temps pour les plus petits employeurs à cause du manque de ressources. On doit trouver des moyens pour les plus petites entreprises de pouvoir s’attaquer à ce défi et de changer leurs méthodes de recrutement.»

L’idée de mettre à jour les pratiques en ressources humaines des PME figure d’ailleurs au programme de la nouvelle stratégie régionale de main-d’oeuvre du Grand Moncton, lancée par la Corporation de développement économique 3+.

On y propose de promouvoir les services de formation en ressources humaines qui sont déjà disponibles pour que les PME puissent en bénéficier. Résultat escompté: des employeurs mieux outillés et une meilleure rétention des employés.

La stratégie, étalée sur cinq ans, a été élaborée dans le but de répondre aux défis causés par le manque de main-d’oeuvre et l’arrivée de nouvelles entreprises dans la région de Moncton et du sud-est de la province.

Et les jeunes, dans tout ça?

Les entreprises doivent s’adapter aux besoins des immigrants, mais aussi à ceux des jeunes qui font leur entrée sur le marché du travail, selon Robyn Tingley, consultante en affaires.

D’après elle, les jeunes privilégient les interactions en personne avec leur employeur et demandent un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée.

«Même si leurs interactions personnelles se font beaucoup en ligne, quand ça vient au travail, ils agissent d’une manière différente», dit Robyn Tingley en entrevue.

Elle croit aussi que les employeurs doivent s’efforcer d’établir un sentiment d’appartenance pour assurer une meilleure rétention des jeunes.

«Quand je parle aux jeunes et que je leur demande comment ils veulent être reconnus et récompensés, ils me parlent de concepts simples: de la rétroaction, des compliments. Ils veulent que les employeurs s’intéressent à leur travail pour qu’ils s’améliorent. Ce sont des concepts simples qu’on a abandonnés au fil des années.»

Robyn Tingley croit que les jeunes désirent plus d’avantages sociaux de la part de leur employeur dans certains aspects de leur vie privée.

«Ils veulent des conseils sur leurs finances, leur santé et sur comment fonder une famille. Ils vivent énormément de pression et ils ont besoin d’aide pour les gérer.»