Une gigantesque garderie francophone verra le jour à Miramichi

En faisant l’acquisition d’un terrain de 10 acres, le Carrefour communautaire Beausoleil vient de franchir une étape importante vers la mise en place d’une nouvelle garderie francophone à Miramichi.

Le terrain est adjacent au Carrefour communautaire Beausoleil, qui abrite une école francophone ainsi que plusieurs organismes francophones.

Le Carrefour Beausoleil compte déjà dans ses murs une garderie de 52 places, mais avec ce projet, elle devrait pouvoir accueillir près de 192 enfants, indique Marc Alain, directeur général du Carrefour Beausoleil.

«Les locaux actuels sont bien, mais ce sont des salles de conférence et des salles utilisées par des organismes qui ont été transformées tant bien que mal en espace de garderie. Nous les avons adaptés du mieux qu’on pouvait, mais là, nous aurions des locaux faits sur mesure pour une garderie.»

Le nouveau local d’environ 10 000 pieds carrés doit aussi comprendre une pouponnière, pour les enfants en bas âge.

«Une des raisons qu’il n’y en a pas actuellement, c’est en raison d’un manque d’espace. Il nous faut un endroit où les enfants peuvent faire une sieste. Cet espace nous manque.»

Selon Marc Alain, la construction d’une nouvelle garderie se justifie amplement. Tous les espaces actuels sont occupés et la liste d’attente s’allonge continuellement. En combinant le nombre d’enfants actuels avec ceux sur la liste d’attente, la nouvelle garderie comprendrait près de 115 jeunes enfants.

«Nous sommes la seule option dans la région pour des services de garde en français et nous ne sommes même pas proches de répondre à la demande. Ça nous permettrait de prendre tout le monde sur la liste et d’en accueillir d’autres. C’est très difficile de devoir refuser des gens parce qu’on sait qu’ils ne trouveront pas une alternative en français à Miramichi. On leur enlève des outils dans la construction identitaire comme jeunes francophones.»

Manque d’espace

Le manque d’espace au Carrefour Beausoleil est décrié depuis plusieurs années. Ce projet ne réglera pas la situation, mais il devrait l’alléger.

«Ça va alléger les symptômes, mais ça ne règle pas le problème. Des groupes communautaires manquent d’espace. Présentement, nous avons seulement une salle de conférence à louer et pourtant, l’accueil de la communauté est central à notre raison-d’être, soit d’être un endroit de rassemblement.»

La direction du Carrefour Beausoleil espère ne pas perdre de vue le besoin d’agrandir l’édifice principal. Le manque d’espace a obligé les responsables du Carrefour de mettre des projets en suspens.

«Nous avons été approchés par le CCNB pour offrir des cours de français, mais encore une fois, nous n’avions pas l’espace.»

Le groupe Miramichi Afro Connection, qui a pour mandat d’intégrer les nouveaux arrivants francophones de l’Afrique et des Antilles, cherche aussi des locaux.

«Ça rendre en plein dans nos cordes, mais nous ne sommes pas capables de leur donner de l’espace.»

Marc Alain souhaite que la construction de la nouvelle garderie soit entamée le plus rapidement possible. Bien que le montant n’a pas été précisé, l’achat du terrain de 10 acres a été assumé par le Carrefour Beausoleil. L’organisme espère maintenir obtenir du soutien financier du gouvernement provincial pour la construction de la garderie.

«Nous aurions besoin de l’aide financière de la province pour construire l’édifice lui-même, mais ce n’est pas une question de si, mais de quand. Nous sommes déterminés à mettre cette garderie sur pied.»