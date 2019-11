Antonine Maillet implore Emmanuel Macron de sauver le consulat de Moncton

«Cher Monsieur le Président. Vous voudrez bien accorder votre attention à une Acadienne qui, à un âge plus que vénérable, vient plaider auprès de vous en faveur de la survie de son peuple»

C’est ainsi que s’ouvre une lettre ouverte d’Antonine Maillet adressée au président Emmanuel Macron et publiée jeudi dans Le Figaro, le plus ancien des quotidiens français.

La romancière acadienne a dégainé sa plume pour voler au secours du Consulat général de France dans les provinces de l’Atlantique. L’Acadie Nouvelle révélait en octobre dernier la fermeture programmée des bureaux en 2022, à la fin du mandat du nouveau consul, Johan Schitterer.

«Au nom de l’épique Pélagie qui ramenait dans des charrettes les déportés qui allaient fonder la nouvelle Acadie; au nom du compatissant président de Gaulle qui deux siècles plus tard en lui offrant un consulat lui accordait sa deuxième chance; enfin au nom de mes contemporains déterminés à garder vivante cette mémoire d’une culture, d’une langue, d’une identité françaises au pays des côtes qui gardent jalousement le nom d’Acadie, je vous prie, M. le président, non seulement de sauvegarder, mais de renforcer le consulat de France de Moncton au Nouveau-Brunswick, le dernier qui nous lie directement à la France sans avoir à passer par les très éloignés consulats de Québec et de Montréal», écrit la lauréate du Prix Goncourt 1979..

La lettre de Mme Maillet peut être retrouvée en intégralité dans la section Forum public de notre journal, en page 13.

Depuis le mois d’octobre, des efforts s’organisent dans les communautés acadiennes et chez les immigrants étrangers français pour demander de préserver le seul consulat dans la région. Une pétition en ligne réclamant son maintien a recueilli près de 2 600 signatures.

Discussions politiques

Le dossier a notamment été abordé le mois dernier lors d’une rencontre entre le ministre de la Francophonie Robert Gauvin et le secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemoyne, en marge de la Conférence ministérielle de la Francophonie à Monaco.

«Le bureau du Consulat général de France à Moncton offre des services dans les quatre provinces de l’Atlantique. Sa présence dans la région est importante pour la communauté française et contribue également à nos efforts en matière d’immigration francophone. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick assurera un suivi auprès du gouvernement français concernant cette décision», avait déclaré Robert Gauvin peu après l’annonce de la fermeture.

«L’Acadie du Nouveau-Brunswick et la France sont liées par plus de 400 ans d’histoire et par le partage de la langue française. Le Consulat général de France joue un rôle essentiel depuis 55 ans dans toutes les initiatives de coopération entre le Nouveau-Brunswick et la France, notamment dans les secteurs de l’éducation, des arts et de la culture, mais aussi dans les domaines institutionnel, économique et diplomatique.»

Frédéric Marchand, sénateur français du Nord, a également notamment tenté d’attirer l’attention du ministre de l’Europe et des affaires étrangères dans une question présentée au Sénat.

«Il s’agit d’alerter le gouvernement des conséquences néfastes d’une telle mesure, tant pour les ressortissants de Saint-Pierre-et-Miquelon que pour la présence française en Acadie et dans la région des provinces atlantiques canadiennes. Fermer ce consulat serait complètement contradictoire avec les impératifs économiques, mais aussi historiques et culturels, dans cette région spécifique de langue française», souligne-t-il.

«De plus, à l’heure de la diplomatie économique et de l’entrée en vigueur de l’accord de libre-échange entre le Canada et l’Europe, cette décision semble incohérente. Le consulat de France à Moncton fut créé à la demande du général de Gaulle pour rétablir les liens abîmés lorsque la France avait laissé les Acadiens à leur sort lors du Grand Dérangement de 1755. Sa fermeture serait alors ressentie comme un second abandon de la France par les Acadiens, pays qu’ils appellent encore souvent ‘’la mère patrie’’.»