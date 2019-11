De plus en plus d’aînés vivent dans la pauvreté

Le responsable de la soupe populaire Ray of Hope à Moncton, Greg Fennell estime que la moitié de ses bénéficiaires sont des personnes âgées. Deux études publiées par l’Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick montrent que le nombre de 65 ans et plus vivant avec de faibles revenus explose dans la province.

Maxine Corey a travaillé jusqu’à 51 ans, avant de souffrir d’un épuisement professionnel. Aujourd’hui, elle doit se nourrir à la soupe populaire. Ses revenus sont faibles notamment parce qu’elle doit se passer de pension de retraite privée.

La septuagénaire a exercé les professions d’infirmière en psychiatrie et de secrétaire.

«J’ai quitté mes postes avant de pouvoir prétendre aux pensions, explique-t-elle. J’ai été stupide.»

Les sommes que lui verse l’État constituent la totalité de ses revenus, alors qu’ils ne représentent que 46% de ceux des retraités en moyenne au Canada.

Elle n’est probablement pas seule dans cette situation dans la province. Un aîné sur cinq y disposait de faibles revenus en 2015. Cette proportion a augmenté de 64% en dix ans. Terre-Neuve-et-Labrador uniquement a recensé une plus grande part de personnes âgées à faibles ressources, s’élevant à 23%. La moyenne était de 15% au Canada. À la soupe populaire Ray of Hope à Moncton, où Mme Corey se nourrit, les plus de 65 ans représentent au moins la moitié des bénéficiaires.

La plupart du temps, l’accès à un fonds de retraite privé est lié à l’obtention d’un emploi syndiqué. Or, seulement 28% des employés du Nouveau-Brunswick sont dans cette situation.

«Nous demandons une modification de la loi sur le travail pour faciliter la syndicalisation», revendique le directeur général par intérim de l’Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick (AFANB), Jean-Luc Bélanger.

Le porte-parole souligne par ailleurs qu’une partie des salariés néo-brunswickois ont une activité saisonnière (tourisme, construction, ressources naturelles, etc.).

«Ces milliers de travailleurs n’ont certainement pas les moyens financiers d’investir dans des Régimes de retraite privés», affirme l’auteur d’une étude publiée par son organisme en 2019.

Revendications au fédéral

«J’ai été en état de surendettement pendant deux ans, parce que j’ai dépensé mon argent imprudemment, confesse Mme Corey. Je suis partie en croisière… Mais j’ai retenu la leçon! À la fin août, j’aurai remboursé toutes mes dettes. Je vais ensuite essayer de ne plus avoir à retourner à la soupe populaire. Je prie et je fais confiance à Dieu pour subvenir à mes besoins.»

M. Bélanger préfère faire appel à l’État.

«La tendance des gouvernements est d’aller vers le secteur privé, juge-t-il. Nous voulons améliorer le système public. Il faudrait que le gouvernement fédéral augmente les pensions.»

Ce serait en revanche à la province de répondre à la dernière préoccupation de M. Bélanger.

«Le logement est un autre grand facteur de pauvreté au Nouveau-Brunswick, assure-t-il. Dans la région de Moncton, il n’est pas abordable, même pour la classe moyenne!»

Mme Corey a bénéficié d’un prêt de son Église pour trouver son logement actuel. Malgré sa situation précaire, elle garde le sourire à sa table où s’accumulent les gâteaux que lui donnent ses amis de la soupe populaire. Diabétique, elle les emportera chez elle afin de pouvoir manger fréquemment. «Je suis très chanceuse», se réjouit-elle, avant de gratifier son interlocuteur d’un baiser.

Nouveau-Brunswick: vers une population âgée et pauvre

Si le Nouveau-Brunswick était un pays, il se classerait parmi ceux dont la population est la plus vieille, avec une proportion d’aînés de 20%, juste derrière l’Italie (21%), l’Allemagne (22%) et le Japon (27%).

Sa population âgée de 65 ans et plus augmente par ailleurs vite. Entre 2005 et 2015, elle a progressé de 38 % contre une hausse de 37% au Canada (qui compte 16% de personnes âgées). La part des aînés dans la population de la province atteindra même… 31% en 2036, selon Statistiques Canada.

Le taux de personnes ayant un faible revenu au sein de cette population a augmenté en même temps le nombre de membres de cette dernière. Les aînés en situation de pauvreté sont ainsi passés de 127 000 en 1995 à 828 000 en 2016 au Nouveau-Brunswick.

«Si la tendance se maintient au niveau des revenus des personnes de 65 ans et plus, il y aura une pauvreté importante dans la province, prévient le directeur général par intérim de l’Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick (AFANB), Jean-Luc Bélanger.

Les Acadiens, les habitants des milieux ruraux, les personnes seules et les femmes sont les personnes âgées les plus touchées par la pauvreté au Nouveau-Brunswick, selon deux études publiées en 2018 et 2019 par l’AFANB.