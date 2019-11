Fonderie de Belledune: les leaders se mobilisent

Les dirigeants provinciaux n’ont pas perdu de temps. Jeudi soir, moins de deux jours après avoir appris la fermeture définitive de la fonderie Brunswick, ceux-ci se sont réunis à Belledune afin de déterminer comment venir en aide aux 420 employés affectés.

Mercredi soir, le premier ministre Blaine Higgs a discuté avec des représentants de Glencore Canada dans un effort de dernière chance, mais la conférence téléphonique a été infructueuse.

Le propriétaire de la fonderie maintient que ses installations néo-brunswickoises n’étaient plus profitables depuis la fermeture de la mine Brunswick, en 2013.

«C’est assez clair que cette compagnie passe à autre chose», a affirmé Trevor Holder, le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail.

Une vingtaine d’acteurs clés ont alors repris le dialogue, jeudi, au centre des loisirs de Belledune.

On y retrouvait, entre autres, Robert Gauvin, le vice-premier ministre; Daniel Guitard, le député de Restigouche-Chaleur; Denis Caron, le directeur général du Port de Belledune et d’autres entrepreneurs locaux, maires et ministres.

«Les gens vont avoir besoin de notre soutien. Nous sommes ici ce soir (jeudi) pour écouter», a exprimé M. Gauvin.

Ce dernier aimerait arriver à une solution qui inciterait les employés de la fonderie et leurs familles à rester dans la région.

Pour sa part, le ministre Holder a soulevé la possibilité de considérer de nouvelles technologies vertes. Jeff Carr, le ministre de l’Environnement était aussi à la rencontre pour en discuter.

«Ce qu’on doit faire, avant tout, c’est identifier ce qui est disponible pour les employés et leur fournir l’aide nécessaire le plus tôt possible…», a mentionné M. Holder.

Le vice-premier ministre, lui, précise que la réunion de jeudi dictera la suite des événements, mais que le gouvernement s’engage certainement à appuyer les gens de Belledune et des municipalités avoisinantes.

Plus tôt dans la journée, le premier ministre Blaine Higgs s’était aussi engagé à travailler avec l’entreprise et la communauté.

Il reconnaît que cette fermeture est «un énorme coup» pour le nord du Nouveau-Brunswick. Il ne promet toutefois pas de nouveaux investissements de son gouvernement.

«Si nous trouvons des projets qui ont de la valeur à long terme et qui incitent les gens à revenir dans leur communauté, alors à ce moment nous investirons», a-t-il souligné.

Blaine Higgs souligne que l’économie du nord de la province a été durement touchée depuis la récession de 2008.

Il affirme que son gouvernement tente de rebâtir une économie résiliente aux impacts des marchés mondiaux, mais que beaucoup de travail reste à être accompli.

Toutes les options demeurent sur la table afin d’aider la communauté de Belledune, incluant la possibilité de transformer la fonderie de plomb en fonderie de fer.