Foyer de soins Village: toujours pas de nouveaux lits, mais une confiance en voie d’être rétablie

Le Foyer de soins Village de Campbellton n’a pas encore réussi à ouvrir de nouveaux lits depuis sa mise en tutelle par la province l’été dernier. Toutefois, les pièces tombent peu à peu en place afin de corriger cette situation.

C’est ce qu’est venu expliquer au conseil municipal de Campbellton l’administrateur de l’établissement nommé par Fredericton, Tom Mann. Celui-ci a présenté puis décortiqué son plan en six phases qui vise à rouvrir les lits vacants et restaurer une gouvernance locale.

«Je compare la remise sur pied du foyer à l’ascension du mont Everest. On ne monte pas cette montagne d’un coup, mais par étapes. Ça prend un certain temps à s’acclimater entre chaque plateau franchi, mais c’est la seule façon de se rendre au sommet. Dans notre cas, notre ascension n’est pas facile, mais on progresse», image M. Mann.

Fredericton a mis en tutelle l’établissement à la suite de l’incapacité du conseil d’administration et du directeur général en place à maintenir un taux d’occupation optimal au foyer, une situation qui perdure depuis quelques années.

Plus spécifiquement, 37 des 100 lits du foyer étaient vacants au moment de l’intervention du gouvernement, une situation grandement attribuable au manque de ressources humaines (personnel infirmier et de soutien). Devant l’absence d’actions concrètes pour corriger le tir, la province a tout simplement dissout le conseil et renvoyé l’administrateur. En somme, le gouvernement a perdu confiance en l’administration du foyer.

C’est la première fois dans l’histoire des foyers de soins au Nouveau-Brunswick que la province prend une mesure aussi draconienne.

Depuis le 1er août, c’est Tom Mann qui est aux commandes du foyer. Son objectif premier: ouvrir les lits vacants afin de désengorger la liste d’attente et, par ricochet, les lits de l’Hôpital régional de Campbellton puisque c’est là que s’entasse une partie des clients en attente d’une place en foyer.

À l’heure la liste d’attente se chiffre à 91 dans la région. Cette clientèle monopoliserait une cinquantaine de lits à l’hôpital.

Mardi dernier, M. Mann est venu présenter au conseil municipal de Campbellton une mise à jour des trois premiers mois de son mandat d’un an. D’entrée de jeu, ce dernier a précisé que les problèmes de recrutement de personnel étaient toujours criants, si bien qu’aucun des lits vacants n’a été rouvert depuis le mois d’août. Le compte demeure donc le même, 63 lits occupés, 37 lits vacants.

Toutefois, il a noté qu’un travail colossal avait été abattu en coulisse afin d’améliorer l’atmosphère et l’efficacité au foyer.

«Notre objectif premier était de stabiliser les ressources humaines actuelles, et c’est fait. Il faut maintenant en recruter de nouvelles de sorte à permettre l’ouverture de nouveaux lits. C’est une tâche colossale, car la compétition est incroyable pour mettre la main sur des professionnels de la santé dans la région», avoue-t-il.

Des infirmières transférées de l’hôpital au foyer?

Ce qu’il faudrait pour ouvrir la trentaine de lits vacants? On parlerait d’au moins trois infirmières enregistrées, cinq infirmières auxiliaires, et huit employés de soutien.

M. Mann est par ailleurs en discussion avec le Réseau de santé Vitalité afin de développer un plan visant à désengorger les lits de l’hôpital et regarnir ceux du foyer.

Cette proposition comprendrait l’utilisation de ressources humaines du réseau, mais à l’intérieur d’une aile du foyer. Cette situation serait temporaire, le temps que le recrutement au foyer soit complété.

M. Mann estime qu’une telle façon de faire pourrait retourner environ 24 clients (et peut-être même davantage) dans un environ plus propice à leur condition et ce, tout en contribuant à réduire la pression sur le système hospitalier.

«L’hôpital, ce n’est pas un foyer. Les gens y sont bien traités, mais ce n’est pas du tout la même dynamique pour l’offre de soins à longue durée. Ici, nous avons tout en place pour offrir un environnement plus adapté, plus confortable pour les patients. Tout, à l’exception du personnel. C’est pourquoi on travaille de concert avec le réseau pour trouver des solutions qui seraient bénéfiques aux deux partis», souligne-t-il.

Aucune entente n’a toutefois été paraphée.

Bonne réception

Le plan à long terme établi par M. Mann vise également à assurer une stabilité financière au foyer et remettre à jour l’infrastructure (le bâtiment a une quarantaine d’années).

«Je crois qu’on avance dans la bonne direction, et on le sent. Les gens à qui l’on parle sont contents de voir que les choses semblent vouloir changer. On sent que le lien de confiance se rétablit tranquillement avec la communauté», estime l’administrateur.

Du côté de la Ville de Campbellton, on partage cette opinion.

«On est très content de voir qu’il y a du progrès dans ce dossier, un plan concret en place, et qu’on s’attaque finalement aux problèmes. Je suis persuadé que la situation va grandement s’améliorer au courant des prochains mois, qu’on sera en mesure de sortir les personnes âgées de l’hôpital et de les placer au bon endroit, au foyer», a commenté la mairesse de Campbellton, Stéphanie Anglehart-Paulin.