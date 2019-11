Le CCNB au 24e rang des meilleurs collèges en recherche appliquée du Canada

L’organisme Research Infosource Inc. a publié cette semaine son classement des meilleurs établissements collégiaux du Canada. Via son réseau CCNB-INNOV, le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick se classe à la 24e position.

«Nous étions déjà à cette place l’an dernier, cela fait maintenant 7 ans que nous sommes présents dans le top 50, se félicite Isabelle Iriarte, agente aux communications. Nous sommes en outre le deuxième meilleur collège en recherche pour la région Atlantique.»

Quelque 110 établissements actifs en recherche appliquée étaient jugés cette année par le Research Infosource Inc, organisme basé à Toronto. Le Réseau CCNB-INNOV s’est notamment distingué pour les technologies de production innovantes qu’il tente de mettre en place auprès des entreprises. L’administration du collège espère que cette distinction rendra le département de recherche de l’établissement plus visible auprès des compagnies.

«En étant ainsi actif et reconnu, le CCNB se rapproche des entreprises et de leurs besoins, non seulement au niveau de la recherche, mais aussi en ce qui concerne les besoins en formation régulière et continue de leurs employés actuels et futurs», estime le PDG Pierre Zundel.

Le réseau CCNB-INNOV est composé des trois centres de recherche du CCNB, établis respectivement à Bathurst, Caraquet, et Grand Sault. La division de recherche Bathurst est axée sur la fabrication avancée et le soudage de pointe, celle de Grand-Sault est tournée vers la biochimie, l’environnement et l’agriculture, tandis que le centre de Caraquet étudie les matériaux avancés, dans l’industrie navale notamment.

«Nous sommes tournés vers des secteurs innovants, explique Isabelle Iriarte. Avec le vieillissement de la population, nous savons qu’il y aura une pénurie de main d’oeuvre au Nouveau-Brunswick. Nos ingénieurs et techniciens étudient le développement de méthodes innovantes, afin que les entreprises puisse maintenir leur compétitivité dans les prochaines années.»

En plus d’essayer d’anticiper la pénurie de main d’oeuvre, le réseau étudie des moyens d’améliorer les conditions de travail des employés, afin de les garder le plus longtemps possible au sein des entreprises du Nouveau-Brunswick. Le réseau travaille pour la grande majorité avec des compagnies basées dans la province, en essayant de développer avec elle des projets innovants.

«C’est généralement les entreprises qui nous approchent avec des projets spécifiques. Nous avons par exemple aidé les industries Corriveau à développer une malteuse pour la production de sarrasin, afin de produire des boissons alcoolisées sans gluten, souligne Mme Iriarte. Récemment, nous avons également lancé un projet pilote écoresponsable de traitement des neiges usées à Fredericton.»

Une trentaine d’experts oeuvrent au développement et à l’innovation des entreprises au sein du réseau CCNB-INNOV. Lors de l’année 2017-2018, qui a déterminé le classement de 2019, le réseau a mené 49 projets au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, au Québec, en Ontario, et sur l’Île-du-Prince-Édouard, générant des revenus de 2,835 millions $.