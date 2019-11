Un vote de grève suspendu en raison d’erreurs dans une liste d’employés

Le vote de grève qui se prépare chez 1500 employés du gouvernement a dû être suspendu jusqu’à nouvel ordre. Une liste d’employés fournie au syndicat par le gouvernement comprenait 500 noms de plus que prévu.

Les relations dégénèrent entre le gouvernement et le syndicat qui représente 1500 employés de la province.

Le syndicat demande une augmentation de salaire de 12% sur quatre ans, chose que le gouvernement a rejetée. Ce dernier a aussi refusé d’avoir recours à un arbitre pour régler le différend.

Un vote de grève était donc prévu cette semaine chez ces employés de la maintenance de huit ministères.

Sauf qu’une liste de noms des employés fournie au syndicat par l’employeur contenait environ 500 noms de plus que prévu, selon Samuel LeBlanc, porte-parole de la section 1190 du Syndicat canadien de la fonction publique.

«Selon la loi, l’employeur est obligé de nous donner une liste complète des employés à une certaine date. Ils nous ont donné une liste le 6 novembre, et il y avait des noms de trop.»

Le syndicat en a avisé le gouvernement et la Commission du travail et de l’emploi du Nouveau-Brunswick, selon Samuel LeBlanc.

Mercredi matin – une journée avant le vote de grève – le syndicat a reçu une deuxième liste avec environ 500 noms de plus.

M. LeBlanc indique que seuls les employés qui travaillent au moment du vote ont le droit de voter.

Or, les centaines d’employés ajoutés à la liste sont des employeurs saisonniers occasionnels, selon Vicky Deschênes, directrice des communications du Conseil du trésor, qui gère les négociations pour le gouvernement.

«Nous n’estimons pas avoir fait d’erreur, nous avons agi de bonne foi. Il revient au syndicat de décider s’ils ne veulent pas que ces employés saisonniers votent», indique-t-elle dans un courriel.

Les représentants syndicaux songent à formuler une plainte auprès de la Commission du travail et de l’emploi du N. B. en lien avec cet incident.

Le syndicat a également envoyé un message à ses membres jeudi soir, indiquant qu’il considère «des options au niveau juridique».

«Nous avons dû annuler des votes de grève à cause de cet ajout de dernière minute. C’est regrettable que la province utilise ce genre de tactique, mais on s’attend malheureusement à ce genre de chose de la part du gouvernement Higgs, qui n’est pas intéressé à négocier une convention collective de bonne foi et préfère utiliser des tactiques douteuses contre le syndicat», dit Samuel LeBlanc.

Il estime que le syndicat et le gouvernement n’ont pas la même interprétation de la loi et qu’ils ne s’entendent pas sur quels employés peuvent participer à un vote de grève.

Du côté du gouvernement, la position reste la même: pas question de faire appel à l’arbitrage exécutoire.

«Le gouvernement provincial doit tenir compte de sa capacité financière en ce qui concerne les négociations collectives», dit Vicky Deschênes par courriel.

Elle indique qu’un certain nombre des travailleurs qui pourraient entrer en grève sont désignés essentiels et devront demeurer au travail «pour assurer la santé et la sécurité du public».

Les ministères suivants ont des employés qui pourront participer au vote de grève.

Transports et Infrastructure

Service NB

Tourisme, Patrimoine et Culture

Ressources naturelles et Développement de l’énergie

Agriculture, Aquaculture et Pêches

Développement social

Éducation postsecondaire, Formation et Travail

Justice et Sécurité publique