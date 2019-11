Du ski au Sugarloaf en novembre pour la toute première fois?

Le centre de ski du parc provincial Sugarloaf a de grandes visées cette saison: ouvrir encore plus tôt que la saison précédente.

Pourtant l’an dernier, le centre avait battu son record en ouvrant le 1er décembre. Si la tendance se maintient et que la météo coopère, l’objectif est cette fois d’ouvrir avant la fin du mois.

«Ce serait la première fois qu’on skierait ici en novembre. Et jusqu’à présent, on croit que c’est possible», estime le directeur du parc, Greg Dion.

Il faut dire que le centre a reçu une bonne bordée de neige (26 cm) en début de semaine, et la météo semble favorable au maintien de celle-ci au sol. Et afin de donner un coup de pouce supplémentaire à dame Nature, les canons et tours à neige artificielle du centre ont été actionnés jeudi soir.

«Le système était prêt et la température adéquate, on a donc décidé de lancer la fabrication de la neige. Et on va continuer de la sorte tous les jours où la météo le permettra. Probablement qu’on ne pourra pas ouvrir toutes nos pistes (à moins d’autres tempêtes importantes), mais on pense pouvoir permettre l’accès à quelques-uns et démarrer notre saison», souligne M. Dion.

La neige a commencé à neiger (artificiellement) au centre de ski Sugarloaf. – Acadie Nouvelle: Jean-François Boisvert