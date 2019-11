Artistes et public chantent pour soutenir le Festival acadien

Luc Légère (gauche), responsable du bureau de Pêches et Océans Canada à Tracadie et ancien participant du Gala de la chanson en 1995 a partagé la scène avec l'auteur-compositeur-interpète, Michel Thériault. -Acadie Nouvelle: David Caron

Le public a répondu en grand nombre à l’invitation du Festival acadien de Caraquet. Dimanche, près de 1000 personnes ont assisté au spectacle, Une chanson pour le festival.

Sous la direction artistique de Pascal Lejeune, plusieurs membres de la communauté et des artistes connus sont montés sur la scène du Carrefour de la mer, afin de venir en aide au Festival acadien. Parmi les personnalités de la communauté à avoir participé figuraient le maire de Caraquet, Kevin Haché, les pères Patrick McGraw et Serge Comeau, Luc Légère, Bernard Frigault, John Henry, Roberta Dugas, Antoine Landry, Thérèse Albert et Doria Albert.

L’animation a été assurée par Mathieu Girard.

L’événement a été organisé en réponse à une édition 2019, qui a terminé avec un bilan mitigé. Avant même le début du festival, des mesures ont été prises pour stimuler la vente de billets. Durant l’événement, la direction a demandé à la Ville de Caraquet d’appuyer sa demande pour obtenir une marge de crédit de 75 000$. En 2018, le Festival acadien a connu un déficit de 150 000$.

«On fait un reset comme dans le temps du Nintendo. On crache dans la cassette, on pèse sur reset et maintenant le festival gagne 50 nouvelles vies pour 50 autres années de jeu et de fun», s’est amusé à dire l’animateur Mathieu Girard.