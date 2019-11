Parc de la rivière Restigouche: la proposition accueillie plutôt favorablement

L’avenir des propriétés privées, l’accès à la rivière pour les usagers et la force envisagée pour les canots à moteur… Voilà les principales inquiétudes soulevées jusqu’à présent lors des audiences publiques concernant la création d’un éventuel parc linéaire à l’intérieur du bassin hydrographique de la rivière Restigouche.

Les personnes intéressées à en apprendre davantage sur cet avant-projet avaient rendez-vous, jeudi soir, au parc provincial Sugarloaf alors que s’y déroulait la seconde de quatre audiences publiques sur le sujet. Au plus fort des trois heures de l’événement, plus d’une centaine de personnes se sont entassées dans le chalet principal, preuve de l’engouement et de la curiosité que suscite l’initiative. La veille, ils étaient une cinquantaine lors du même exercice à Robinsonville.

Ce projet, rappelons-le, suggère la création d’un corridor protégé de 235 km sur la Restigouche et ses tributaires (Kedgwick, Little Main, Patapédia et Upsalquitch). En tout, il serait question de protéger l’équivalent de 20 000 hectares de territoire.

On parle notamment d’élargir la bande de protection riveraine (zone tampon) de 50 à 200 mètres. Certains membres de l’industrie forestière vont même – non sans étonnement – jusqu’à proposer une zone de protection de 500 mètres.

Les usagers pourraient, de leur côté, continuer d’utiliser la rivière, mais avec certains bémols. On y permettrait également des activités récréotourisques (descente en canots, pêche aux saumons, camping). En revanche, on pourrait limiter la force de certains moteurs et même se voir imposer certains frais d’usagers. La possibilité de voir le projet se transformer en parc provincial est l’une des options sur la table.

Le processus de consultation en étant à mi-chemin, qu’est-ce qui se dégage principalement en terme de perception de la part du public?

«C’est très positif jusqu’à présent», souligne d’emblée Allen Bard, directeur de Parc et attractions Nouveau-Brunswick, une branche qui relève du ministère du Tourisme, Patrimoine et Culture.

«On veut entendre ce que les gens ont à dire afin de nous faire une idée du concept qui serait le plus approprié, car on parle de parc provincial, mais rien n’est encore coulé dans le béton. Ce pourrait être un autre modèle qui sera choisi au final», précise-t-il

Si le modèle est quelque peu nébuleux, les buts et les objectifs de l’initiative, eux, sont toujours on ne peut plus clairs. On parle ici de conservation de l’environnement (bandes riveraines, eau, saumon, etc.), d’accroître l’offre touristique et d’assurer une meilleure cohabitation entre les usagers.

Plusieurs personnes ont participé jusqu’à présent aux consultations publiques portant sur le projet de création d’un parc linéaire sur la Restigouche et ses tributaires. – Acadie Nouvelle Jean-François Boisvert

Des inquiétudes

Selon M. Bard, si la majorité des participants aux rencontres jusqu’ici sont favorables à la création d’un «parc», certains émettent néanmoins certaines inquiétudes qui portent principalement sur la puissance et le bruit des moteurs des embarcations.

«Les propriétaires de certains types de bateaux à moteur plus puissants ont certaines réticences parce que c’est un aspect qui pourrait être réglementé. Mais on parle ici d’une possible période de transition, tout ne changerait pas du jour au lendemain», indique M. Bard.

L’autre préoccupation majeure vient des propriétaires terriens en bordure de la rivière. Ceux-ci craignent eux aussi l’arrivée d’une législation trop musclée qui les contraindrait à ne pouvoir aménager leurs terres.

«Certaines personnes qui ont des terres, des chalets ou des maisons en bordure de la rivière nous ont questionnés à savoir s’ils seront expropriés, mais on n’est vraiment pas là», ajoute-t-il.

Pour le moment, M. Bard avoue qu’il n’a pas les réponses à toutes les questions posées puisque tout est encore hypothétique.

«Nous en sommes encore au stade de la collecte de commentaires. Une fois que ce sera terminé, nous aurons à écrire un rapport comprenant certaines recommandations au gouvernement», souligne-t-il.

Une chose est sûre par contre selon lui, si le gouvernement va de l’avant avec la création d’un parc, le concept ne pourra faire l’unanimité.

«Il y aura des règlements de rattachés et certaines choses devront changer. Ça risque de ne pas plaire à tout le monde, mais il faut garder en tête que l’objectif est de protéger la rivière. Malheureusement, on consomme de plus en plus d’alcool sur la rivière et on retrouve aussi davantage de déchets. Il faut que ça change. On ne veut pas en restreindre l’accès, bien au contraire. On veut une plus grande utilisation, mais surtout une meilleure utilisation», estime M. Bard

La suite des choses

Il reste deux rencontres à l’agenda. La première aura lieu à Saint-Quentin, le 19 novembre (Auberge Évasion de rêve), et la seconde, le 20 à la Salle du Citoyen de Kedgwick.À noter que les gens qui ne pourront assister à ces consultations peuvent prendre connaissance des détails du projet sur le site web du ministère du Tourisme du Nouveau-Brunswick. Ils peuvent également partager leurs commentaires en répondant à un sondage en ligne.

Une proposition officielle pourrait être présentée au public avant Noël. Le projet en est toutefois un de longue haleine qui pourrait, quant à lui, prendre de quatre à cinq ans à développer.