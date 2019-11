140 enfants menacés de perdre leur garderie à Bathurst

Quelque 140 enfants pourraient, d’ici l’été prochain, se retrouver sans service de garde si la garderie Bimbo de Bathurst ne trouve pas un nouveau local. Au début octobre, le CCNB de Bathurst lui a remis un avis d’éviction.

La garderie Bimbo, un organisme à but non lucratif, géré et opéré par des membres de la communauté, dessert les familles de la région Chaleur depuis 45 ans.

En raison de son ancienneté, elle profite maintenant d’une clause de droits acquis lui permettant d’accueillir environ 60 enfants de plus que les normes actuelles l’autorisent.

«En perdant nos locaux, nous perdons automatiquement ce privilège», a souligné Laura Renouf, mère de trois enfants et membre du comité administratif.

Elle explique que la situation est regrettable puisque toutes les garderies de la région fonctionnent à pleine capacité.

En plus, Bimbo est l’une des seules à offrir un service de garde pour nourrissons à Bathurst.

Samedi, un appel à l’aide a été lancé sur les réseaux sociaux.

Les représentants de la garderie rappellent qu’ils ne cherchent pas à pointer du doigt, mais bien à trouver une solution le plus rapidement possible.

Des locaux désuets

La garderie Bimbo occupe des locaux du CCNB de Bathurst.

En septembre, le directeur du collège, Paolo Fongemie, et le directeur général par intérim, Francis Hébert ont avisé leur locataire de problèmes au niveau du système de chauffage et de tuyauterie.

«Le collège a effectué une évaluation et a déterminé qu’il y avait des rénovations majeures à faire», a noté Mme Renouf.

À ce moment, la possibilité de devoir déménager a été soulevée.

«Ils nous ont dit qu’il n’envisageait pas de faire les rénovations à cause des frais exorbitants.»

Le président-directeur général du CCNB, Pierre Zundel, indique que les installations où se situe Bimbo datent de 1963 et que les coûts pour amener les rénovations nécessaires s’élèveraient à 2,9 millions $.

M. Zundel est conscient de l’importance de cette garderie dans la région, mais il explique que la condition des conduits d’eau pourrait forcer la garderie à déclencher une fermeture d’urgence à tout moment, chose qu’il espère éviter à tout prix.

En mode solution

Les responsables de la garderie Bimbo ont frappé à plusieurs portes, depuis.

«Nous avons rencontré des gens de la communauté afin de voir s’il n’y avait pas moyen de trouver un autre local. Nous avons aussi envisagé d’en bâtir un nouveau, mais nous avons fait face à plusieurs contraintes en raison des exigences particulière à ce type de service.»

Mme Renouf indique que la garderie a également sollicité l’aide du gouvernement et celle du CCNB.

«On travaille de très près avec le collège pour remédier à la situation», a-t-elle ajouté.

La porte-parole du comité administratif qualifie la situation comme «moins qu’optimale» pour la vingtaine d’employés de Bimbo, les jeunes familles de la région et l’ensemble de la communauté.

Des parents inquiets

Après 11 mois de congé maternel, Danika Lavigne a vécu un retour au travail assez stressant, lundi.

«J’ai seulement appris cette nouvelle samedi», a-t-elle mentionné.

«Honnêtement, je n’ai aucune idée ce que je vais faire si la garderie ferme. Il faudrait peut-être que je prenne un congé forcé au travail? Je ne sais pas.»

Elle appréhende déjà la possibilité de déménager contre son gré.

«Je n’aurai pas le choix», a-t-elle lancé.

Jéhanne St-Coeur est toujours en congé de maternité, mais s’inquiète de se retrouver bientôt dans la même situation.

«Si cette garderie ferme, ce sera affreux pour la communauté. On n’a déjà pas suffisamment d’accès aux services de garde et aux heures d’ouverture raisonnables. Ça n’aide pas les mamans à retourner sur le marché du travail», a-t-elle indiqué.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs dizaines de parents ont démontré leur appui à la garderie.

Ceux-ci se sont rencontrés, lundi soir, pour réfléchir aux solutions.

L’avis d’expulsion indique que la garderie doit quitter les locaux du CCNB avant août 2020, mais Mme Renouf mentionne que le collège s’est dit «flexible» à cet égard.