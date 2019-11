Kedgwick demande une meilleure signalisation routière

Un accident de la route est survenu en fin de semaine sur une section déjà critiquée de la rue Notre-Dame à Kedgwick, plus précisément la courbe à 90 degrés située directement au cœur du village.

L’incident s’est produit dimanche matin. Surprise par l’intensité de la courbe à cet endroit, une conductrice aurait alors perdu le contrôle de son véhicule et passé tout droit avant de voir sa course freinée par les blocs de béton posés de l’autre côté du chemin… justement à titre de précaution. Heureusement, l’incident n’a pas eu de conséquence fâcheuse, mis à part un peu de tôle froissée.

Le virage en question est situé là où la rue Saint-Camille se transforme en rue Notre-Dame, soit à la jonction avec la rue des Montagnes (route 260), chemin menant au DSL de Saint-Martin-de-Restigouche. Le virage est en effet très prononcé, pratiquement à angle droit. Si la population locale est bien au courant de sa présence et s’en accommode, la courbe surprend plus d’un usager de passage.

À preuve, l’endroit n’en est pas à son premier accident. L’an dernier, un automobiliste a terminé son parcours dans le supermarché à proximité. Au même endroit où en 2012 un camion semi-remorque, immatriculé en Ontario, s’était renversé tôt un matin de semaine.

D’autres accidents du genre sont survenus au fil des ans, et on ne parle même pas de ceux qui ont été évités de justesse. Les lieux sont d’ailleurs doublement problématiques puisqu’à deux pas de là se trouvent des commerces, des résidences et même une garderie.

En fin de semaine, une automobiliste a raté le virage et sa voiture s’est finalement immobilisée contre un bloc de béton installé en bordure du chemin. – Gracieuseté La courbe en question. On peut également voir les traces de la trajectoire du véhicule. – Gracieuseté

La situation commence à irriter sérieusement le conseil municipal de l’endroit. Car si jusqu’à présent le pire a été évité, on craint qu’un beau jour un accident causé par ce virage prononcé cause un décès. Du coup, on demande au ministère des Transports l’installation d’une signalisation appropriée pour annoncer la présence de cette courbe. On parle ici plus spécifiquement d’un panneau doté de clignotants en haut de la côte afin d’inviter les automobilistes et les camionneurs à être aux aguets et à ralentir.

«L’accident de dimanche nous a secoués, et on veut que ce soit le dernier. À court terme, on croit que ce serait la meilleure option pour éviter que d’autres incidents du genre surviennent», croit la mairesse, Janice Savoie, notant que cette demande n’est pas nouvelle en soi. Elle espère que le dernier incident aura suffisamment fait réfléchir Fredericton sur la nécessité d’agir.

Celle-ci estime qu’une telle signalisation en amont de la courbe pourrait être profitable aux usagers de la route, soit en leur fournissant un temps de réflexions supplémentaires.

«C’est rare que les usagers du coin soient impliqués dans les accidents de ce secteur. C’est presque toujours des gens de l’extérieur (comme pour l’accident de ce week-end) qui ne savent pas qu’une courbe aussi prononcée s’en vient. Un panneau pourrait les avertir et les inviter à ralentir. On croit que ce serait une bonne solution en attendant de trouver mieux», exprime la mairesse.

Mme Savoie affirme d’ailleurs être en communication avec le ministère des Transports concernant ce dossier puisqu’il s’agit d’un tronçon provincial.

«On veut que le gouvernement agisse et rapidement, car on ne voudrait certainement pas que quelqu’un soit grièvement blessé ou pire, perde la vie, quand on sait que ce peut être évité», ajoute-t-elle.

Parmi les autres options évoquées à plus long terme, il a notamment été question de revoir le trajet afin que la courbe soit moins prononcée, d’élargir ce segment de route ou encore de mettre en place un rond-point.

«Je laisse le soin à Fredericton de nous proposer quelque chose et de déterminer ce qu’il y a de mieux à faire, mais dans l’immédiat – et surtout avec la période hivernale à nos portes – la pose d’un panneau sera souhaitable», indique Mme Savoie.