Consulat: «la décision est prise», maintient l’ambassadrice

De passage à Moncton, l’ambassadrice de France au Canada, Kareen Rispal, avait peu de mots pour rassurer les citoyens français et acadiens préoccupés par la fermeture annoncée du consulat de Moncton.

Quelques semaines plus tôt, l’administration française annonçait la fermeture programmée des bureaux du Consulat général de France dans les provinces de l’Atlantique en 2022, à la fin du mandat du nouveau consul, Johan Schitterer.

Cette position n’a pas changé, nous a confirmé Kareen Rispal, venue rencontrer des responsables politiques, des représentants d’organismes acadiens et des ressortissants de l’archipel français Saint-Pierre et Miquelon.

«La décision est prise. Il ne faut pas confondre l’outil – le consulat – et la relation entre la France qui demeure et va s’enrichir», a souligné la diplomate. «La fermeture du consulat, c’est la fermeture d’un outil, il faut que nous réinventions la façon de travailler ensemble.»

L’ambassadrice de France au Canada rappelle que c’est à Paris que se fait l’examen du réseau consulaire et diplomatique. «Ce sont des décisions qui sont prises au niveau du premier ministre ou du président de la République», précise-t-elle.

«À ce stade, une décision a été prise de ne pas fermer le consulat avant 2022. Nous avons nommé un consul fort dynamique qui a pour mission d’approfondir les relations avec l’Acadie et les provinces de l’Atlantique. Nous allons travailler à renforcer ces relations qui nous tiennent à cœur et nous verrons quelle organisation nous allons adopter pour les maintenir.»

Pour autant, la réponse de la diplomate s’est faite moins définitive à la question de savoir si les efforts pour tenter d’infirmer la décision ont une chance d’aboutir. «Il y a toujours une lueur d’espoir dans la vie», a alors soufflé Mme Rispal.

Au cours de sa visite, elle a notamment pu assister à des démonstrations du département de robotique de l’Université de Moncton, et rencontrer le ministre responsable de la Francophonie, Robert Gauvin.

En entrevue avec le journal, le politicien assure en avoir profité pour plaider en faveur du maintien des bureaux de Moncton. «J’ai parlé de l’importance de garder le consulat. J’ai expliqué que c’est important pour la société acadienne», dit-il.

«Nous avons discuté de la nécessité d’accroître les échanges culturels et économiques, de profiter de l’accord de libre-échange. Il faut prouver hors de tout doute que ce Consulat est plus qu’une résidence en Atlantique. C’est un pied à terre pour la France, un ancrage qui peut aider le Nouveau-Brunswick et la France à prospérer.»

Le ministre a également pu faire passer son message auprès de Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, en marge de la Conférence ministérielle de la Francophonie organisée à Monaco le mois dernier.

Robert Gauvin explique avoir pris l’initiative de contacter la romancière Antonine Maillet pour lui proposer d’écrire une lettre adressée au président Emmanuel Macron. Celle-ci a été publiée jeudi dernier dans le quotidien français Le Figaro, et remise personnellement à Brigitte Macron, l’épouse du président, par le conseiller consulaire François Lubrina.

«On sait que Mme Maillet a un certain poids en France. Elle y est très respectée. Je savais que ça nous aiderait grandement», mentionne M. Gauvin.

Le politicien reste convaincu que la bataille n’est pas encore perdue. «Il est temps de se lever. On ne va rien laisser à la chance et on va mettre le paquet!»