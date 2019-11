Edmundston signe un nouveau contrat de cinq ans avec ses employés

La Ville d’Edmundston et le syndicat représentant la majorité de ses employés ont signé une nouvelle entente de cinq ans.

Le contrat accorde une augmentation salariale annuelle moyenne de 2,25 % aux employés. Comme le dernier contrat était échu depuis décembre 2018, ils recevront une augmentation rétroactive pour 2019.

«Nous sommes convaincus que cette entente est équitable pour les deux parties», a commenté le maire d’Edmundston, Cyrille Simard.

«Comme dans toute négociation, les deux parties ont dû faire des concessions. Pour le conseil municipal, il était impératif de s’assurer que les conditions salariales et les bénéfices dont jouissent les employés municipaux se rapprochent de celles retrouvées généralement sur le marché de l’emploi.»

«Ainsi, l’offre de la municipalité a été faite en utilisant les données comparables de municipalités similaires en taille et en services. De plus, le conseil souhaitait une plus grande flexibilité au niveau des quarts de travail, ce qui a été accepté par la partie syndicale.»

Cette nouvelle entente s’étend du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023.