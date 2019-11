Un virus décime la population de chatons du Refuge Madawaska

Le Refuge Madawaska doit composer depuis le début du mois avec un virus particulièrement virulent qui a décimé, jusqu’ici, la moitié de sa population de chatons.

Le virus en question, la Panleucopénie féline, s’apparente à une gastro-entérite (vomissements et diarrhées). Et naturellement, ce sont les chatons qui sont les plus vulnérables. D’abord parce qu’ils ont une santé fragile, mais aussi parce que ceux-ci n’ont généralement pas reçu toutes les doses de vaccins.

En date de mardi midi, dix-huit de la quarantaine de chatons présents au refuge avaient succombé après avoir contracté le virus.

«Par le temps qu’on découvre le problème, le mal était fait, le virus s’était propagé. C’est un virus qui se transmet très facilement, par la salive, les excréments, etc. Il peut se coller à nos vêtements, nos chaussures, faisant de nous des agents transmetteurs», explique Ginette Dumont, coordonnatrice du refuge.

Du coup, si un chaton d’une portée est atteint, les chances sont que ses frères et sœurs l’attraperont aussi. Et les chances de guérisons à ce stade sont très minces, 10% à peine.

En raison de cette épidémie, la direction du refuge a décidé de fermer ses portes de façon temporaire. La fermeture en est une de précaution, soit afin de contenir le virus uniquement à l’établissement et ainsi éviter sa propagation aux autres félins de la communauté.

«La période d’incubation du virus est de cinq à dix jours. On doit donc attendre dix jours après l’apparition du dernier cas pour pouvoir rouvrir nos portes. On ne veut pas courir le risque que des gens de l’extérieur apportent le virus chez eux et le transmettent ensuite à leurs propres chats», souligne Mme Dumont.

Ce faisant, il y a peu de chance que le refuge ouvre au public la semaine prochaine, voire même la fin du mois.

Jusqu’à présent, seule la population des chatons semble atteinte. La section adulte a été stérilisée et ses locataires ne semblent pas montrer de signes d’infection. L’équipe porte d’ailleurs une attention toute particulière à ne pas contaminer les lieux. Tous les chatons eux demeurent en quarantaine. Ceux qui présentent des signes de la maladie sont expressément exclus.

«Avec un taux de survie de 10%, ce serait plus simple de les euthanasier sur le champ, mais on se refuse à faire cela. On préfère demeurer avec eux, faire en sorte qu’ils soient confortables et mettre toutes les conditions en place pour les sauver. Jusqu’ici, nous avons un seul petit miraculé. Ce n’est pas énorme, mais ça prouve qu’on peut les sauver», exprime Mme Dumont, avouant que la situation est particulièrement difficile sur le moral.

Selon elle, le virus se serait possiblement introduit au refuge par le biais d’une famille de jeunes chats itinérants recueillie en octobre.

Cette situation survient d’ailleurs dans une période de l’année pour le moins achalandé au refuge au niveau de la population féline. Avec les températures froides à la porte, les gens sont plus enclins à y apporter des chats errants.

«Nous en avons pris énormément depuis septembre et octobre, près d’une centaine en tout. Dans le lot, il y avait plusieurs chatons à l’abandon. Notre refuge était plein lors de l’apparition des symptômes du virus, ce qui a certainement contribué à sa propagation», estime Mme Dumont.

Jusqu’à nouvel ordre, soit jusqu’à la fin de la crise, le refuge n’acceptera pas de nouveaux chats puisque cela ne ferait que les mettre en danger inutilement. La coordonnatrice du centre soutient par ailleurs avoir contacté toutes les familles qui ont adopté un chat au moment de la présence potentielle du virus en ses murs. Il semble qu’aucun d’entre eux n’ait développé la maladie.