Une nouvelle salle d’oncologie pédiatrique à l’hôpital d’Edmundston

La Fondation de l’Hôpital régional d’Edmundston a inauguré, mardi, leur toute nouvelle salle d’oncologie pédiatrique. Un projet de collaboration qui permettra d’améliorer le séjour des enfants qui y reçoivent des traitements contre le cancer.

À la suite d’un processus de consultation avec le personnel médical et infirmier, et même avec les parents d’enfants vivants avec le cancer, le besoin d’avoir une salle insonorisée pour permettre aux parents, aux personnes traitantes et aux autres patients d’être plus à l’aise a été identifié.

Cette nouvelle salle adaptée pour les cas pédiatriques est munie de décor, jouet, écran vidéo, mobilier et équipement médical et rend la cohabitation plus agréable et l’intimité familiale comme à la maison. Les traitements de chimiothérapie pouvant durer plusieurs heures, la salle permet également aux parents d’accomplir leurs obligations de travail et familial.

Cette réalisation est le fruit d’un effort de collaboration entre la Fondation de l’Hôpital régional d’Edmundston, le Réseau Vitalité, qui a fourni le local et investi 50 000$, les Chevaliers de Colombs Conseil 1932, qui ont contribué un montant de 75 000$ provenant des profits de leur loto 50/50 et finalement l’Arbre de l’Espoir, qui a investi au-delà de 25 000$.

«Nous sommes ravis d’être en mesure de tisser des partenariats pour le bien des patients de la région! En combinant nos efforts et nos énergies, nous pouvons en faire plus pour nous assurer que les patients de notre région reçoivent les meilleurs soins possible», a souligné Edward Dubé, directeur de la Fondation de l’Hôpital régional d’Edmundston.

Pour Dr Nadine Kazadi Kabwe, pédiatre à l’Hôpital régional d’Edmundston, cette nouvelle salle aura un réel impact positif. «Les jeunes patients en oncologie pédiatrique ont maintenant accès à une salle qui répond à leurs besoins et à ceux de leur famille. Je suis très reconnaissant aux donateurs et je pense qu’il faut applaudir ce genre de collaboration.»

L’argent recueilli par l’entremise des diverses activités de la Fondation, soit un montant d’environ 3,9 millions$, a servi à créer plus de 257 projets ainsi qu’à maintenir et à améliorer les soins et les services offerts aux patients de l’hôpital.