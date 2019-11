Endettement: les étudiants souhaitent conscientiser le gouvernement

La Fédération des étudiants et des étudiants du Campus universitaire de Moncton (FÉÉCUM) a dévoilé cette semaine une campagne de sensibilisation visant à mettre en lumière le problème de la dette croissante chez étudiants du Nouveau-Brunswick.

Avec «Mes études me ruinent», la FÉÉCUM poursuit les campagnes de sensibilisation menées depuis 2017 concernant l’endettement étudiant.

«Nous avons décidé de réunir nos campagnes précédentes, qui traitaient de sujets spécifiques, comme les stages non-rémunérés, les coupures provinciales ou la hausse des frais d’inscriptions en une seule et unique campagne qui abordera toutes ces thématiques», explique la présidente Pascale Rioux.

Pour l’organisme étudiant, la situation de la dette de la population étudiante au Nouveau-Brunswick est préoccupante.

«Le sous-financement des institutions post-secondaires publiques, les stages non-rémunérés, les hausses à répétition des droits de scolarité, le coût de la vie qui augmente chaque année, tous ces facteurs influencent l’endettement, souligne Pascale Rioux. La dette étudiante moyenne est de 40 000$ dans la province, ce qui est déjà beaucoup trop. Les institutions et le gouvernement doivent agir, et nous tenons à leur rappeler.»

La première phase de la campagne se déroulera jusqu’au 11 décembre avec des publications hebdomadaires sur les réseaux sociaux et des panneaux d’affichage dans toute la province. Elle vise dans un premier temps à informer le public et les décideurs sur la situation financière de la population étudiante.

«Nous souhaitons faire connaître nos préoccupations avant le prochain conseil des gouverneurs, qui se réunira le 7 décembre pour énoncer les principes directeurs de l’Université de Moncton, explique Mme Rioux. L’an passé, le mot compétitif fut ajouté aux lignes directrices, et dès la rentrée suivante, les étudiants ont fait face à une hausse de 8% des frais d’inscriptions.»

Si l’Université de Moncton a gelé la hausse des frais à hauteur de 2% pour les étudiants qui fréquentaient un des trois campus l’an passé, il n’y a pas de plafond pour les autres catégories.

Ainsi, cette année, l’Université a pu augmenter à sa guise le montant des frais d’inscription pour les nouveaux inscrits néo-brunswickois, les étudiants hors-province, ainsi que pour les étudiants internationaux.

Pour Jean-Bernard Robichaud, ancien recteur de l’Université de Moncton, cette campagne est une initiative nécessaire.

«C’est une très belle démarche de leur part et j’encourage surtout la FÉÉCUM à tenter de réduire les coupures provinciales subies par les établissements universitaires publics, explique M. Robichaud. Les universités se doivent de maintenir un certain niveau de qualité dans leurs formations, et sans un financement provincial correct, elle doivent inévitablement procéder à une hausse de leurs frais d’inscriptions.»

L’an passé, Jean-Bernard Robichaud avait publié, en compagnie de l’économiste Maurice Beaudin, les résultats d’une étude qui démontrait qu’il existe des moyens concrets de réduire l’endettement étudiant.

En avril, il a adressé une lettre ouverte au premier ministre Blaine Higgs, à la suite de l’annonce du gouvernement de mettre fin à la gratuité scolaire pour les étudiants universitaires issus de familles à revenus modeste, ainsi qu’à la décision de réduire le budget de fonctionnement des universités.

«Si l’on commence à couper où à moins donner aux universités, on va niveler le niveau de la formation vers le bas, craint l’ancien recteur. On s’oriente de plus en plus vers le modèle américain, et ce genre de décisions nuit à l’accessibilité aux études postsecondaires.»

Selon les données de Statistiques Canada compilées en 2012, environ 70 % des étudiants au baccalauréat avaient contracté des dettes d’études au Nouveau-Brunswick. Il s’agissait alors du deuxième taux le plus élevé après l’Île-du-Prince-Édouard. Ce taux atteignait 55% chez les étudiants collégiaux, soit le plus élevé au Canada.