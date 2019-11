Fermeture de la fonderie de Belledune: création d’un comité de transition

Le gouvernement provincial a créé un comité transitionnel d’adaptation pour aider les anciens employés et la communauté à la suite de la fermeture de la fonderie Brunswick à Belledune.

«La perte de plus de 400 emplois direct est une nouvelle dévastatrice, qui aura des répercussions dans toute la région lorsque la fonderie fermera ses portes à la fin de l’année», a déclaré le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, Trevor Holder.

«Pour cette raison, un comité transitionnel d’adaptation a été constitué. Le mandat de ce comité va au-delà du mandat habituel d’un comité d’adaptation de la main-d’œuvre, car le comité mettra l’accent non seulement sur l’aide à l’emploi pour les travailleurs touchés, mais également sur les possibilités de développement économique dans la région du Nord.»

La formation du comité est l’une des mesures découlant de la réunion qui a eu lieu la semaine dernière à Belledune et à laquelle ont pris part M. Holder; le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, Robert Gauvin; le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux, Jeff Carr; ainsi que des représentants du Syndicat des Métallos, des gens d’affaires, les maires de Belledune et d’Atholville, et les députés de la région.

Le gouvernement indique que la composition du comité sera complétée au cours des prochains jours et que les discussions débuteront pour déterminer des façons d’aider la communauté.

Une réunion à laquelle prendront part des représentants du gouvernement et des intervenants de la communauté aura également lieu vendredi afin de faire le point sur la situation.