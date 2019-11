Kevin Vickers sera candidat dans Baie-de-Shediac-Dieppe

Le chef du Parti libéral demande au premier ministre de déclencher des élections partielles «aussitôt que possible» pour lui permettre de faire son entrée à l’Assemblée législative.

Après avoir refusé pendant des semaines de s’engager à se porter candidat en cas de partielle, Kevin Vickers a annoncé mercredi qu’il porterait les couleurs de son parti dans Baie-de-Shediac-Dieppe.

«Après avoir passé la journée (de mardi) à écouter le discours du Trône, j’ai pris la décision de me présenter dans cette circonscription et j’ai hâte de le faire.»

«J’ai été vraiment déçu en ce qui concerne le discours du Trône; un discours dans lequel il n’est pas fait mention des plus vulnérables de notre société ou des personnes âgées. Pas un seul mot en ce qui concerne le nord du Nouveau-Brunswick ni les régions rurales», a-t-il déploré.

La circonscription de Baie-de-Shediac-Dieppe, un château fort du Parti libéral, est vacante depuis la démission de l’ancien premier ministre Brian Gallant, le 7 octobre.

La circonscription de Sainte-Croix est également sans député depuis le décès du ministre Greg Thompson le 11 septembre.

Le premier ministre dispose de six mois après le départ d’un député pour décider quand aura lieu l’élection pour le remplacer.

Blaine Higgs n’a pas encore annoncé sa décision. En entrevue avec l’Acadie Nouvelle, Kevin Vickers a affirmé que ces élections devraient avoir lieu «aussi tôt que possible».

«Il y a des gens qui demeurent dans cette circonscription et qui n’ont pas de voix dans la législature. Les gens doivent avoir un représentant pour exprimer leurs préoccupations dans notre législature.»

M. Vickers assure ne «pas du tout» avoir choisi Baie-de-Shediac-Dieppe plutôt que Sainte-Croix parce ses chances d’y être élu sont meilleures.

«Aussitôt que le poste dans Baie-de-Shediac-Dieppe a été ouvert, les gens de l’association (libérale) là-bas m’ont contacté afin de me convaincre de me présenter dans cette circonscription», raconte-t-il.

En tant qu’anglophone bilingue, Kevin Vickers considère la possibilité de représenter une circonscription à majorité francophone comme l’occasion rêvé de jouer un rôle de «rassembleur» entre les deux communautés linguistiques.

«C’est une des raisons fondamentales pour lesquelles je suis ici et que j’ai quitté mon poste (d’ambassadeur) en Irlande», dit-il «Je veux rassembler les Néo-Brunswickois et faire de mon mieux pour réunifier la communauté anglophone et la communauté francophone.»

Brian Gallant a été réélu dans Baie-de-Shediac-Dieppe en 2018 avec 67,1% des voix contre 14,7% pour le candidat progressiste-conservateur.

Dans Sainte-Croix, Greg Thompson a défait le ministre libéral John Ames avec 39,2% des voix contre 29,4%.