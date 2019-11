Les élèves du District scolaire francophone Sud ont plus de difficultés en français

Les résultats des examens du Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance révèlent que les élèves de 2e année du District scolaire francophone Sud ont moins bien réussi que l’an passé en littératie.

«C’est une situation qui nous inquiète, évidemment, car elle dure depuis plusieurs années», reconnaît Monique Boudreau, directrice générale du District scolaire francophone Sud.

Les résultats à l’évaluation provinciale de littératie en 2e année, qui comprend la lecture et l’écriture en français, sont effectivement en baisse constante depuis 2017. Pour l’année 2018/2019, le taux de réussite s’élève à 69% dans le District scolaire francophone Sud, six points en dessous de la moyenne provinciale, qui atteint elle 75%.

Si l’on excepte l’année 2016, ce taux s’est toujours maintenu en-dessous de la moyenne du Nouveau-Brunswick depuis 2015. Pour la directrice générale, cette situation s’explique notamment par différents facteurs.

«La population augmente beaucoup sur le territoire de notre district, que ce soit à Fredericton, Saint-Jean ou Moncton, et l’on constate qu’elle évolue davantage dans les milieux anglophones, assure Monique Boudreau. Parmi nos élèves, beaucoup ne parlent français qu’à l’école, et à la maison, ils parlent anglais.»

Le District scolaire francophone Sud a mené un sondage auprès de ses élèves, afin de connaître leur utilisation des médias francophones à la maison. Ainsi, seulement 45% des enfants de 5e année ont affirmé utiliser régulièrement un média francophone à l’extérieur de l’école. Chez les élèves de 12e année, ce pourcentage chute à 3 %.

«C’est un constat alarmant, soutient Mme Boudreau. Nous essayons d’offrir les meilleures formations en littératie et en francisation qui soit, mais nous n’avons aucun contrôle sur ce qu’il se passe en dehors de l’école.»

Autre facteur potentiel, l’arrivée ces dernières années de beaucoup d’élèves nouveaux arrivants, ne parlant pas nécessairement le français à leur arrivée à l’école. L’an passé, 964 des 14 795 élèves du District scolaire francophone Sud étaient issus de l’immigration.

«Nous en accueillons une large majorité, bien plus que les Districts scolaires du Nord-Ouest et du Nord-Est, souligne la directrice générale. Ces élèves arrivent dans un environnement nouveau et complètement différent. Nous devons leur apprendre le français ou nous occuper de leur santé mentale, avant de les initier à la lecture. Le problème, c’est qu’on leur demande de passer la même évaluation de littératie que les enfants francophones, alors que c’est très compliqué pour eux. Cela a une incidence sur le taux de réussite.»

Une stratégie pour améliorer les résultats

Depuis l’an passé, le District a mis en place un plan sur trois ans, ayant en outre pour objectif de faire remonter les résultats scolaires des élèves de 2e année. Ce plan prévoit par exemple des formations de six mois données par des experts en littératie aux enseignants. Des agentes et agents en amélioration continue, certifié ceintures vertes, sont également présents auprès du corps professoral pour établir des stratégies d’amélioration.

«Nous avons ciblé les écoles connaissant les résultats les plus bas, explique Mme Boudreau. Nous constatons que depuis la mise en place de ces initiatives, les résultats en littératie en 2e année sont en hausse.»

L’institution explique toutefois manquer de moyens pour développer ce type de stratégies dans l’intégralité des 37 écoles du District scolaire francophone Sud.

«C’est sûr que ça nous prendrait plus de ressources, mais je n’ai aucune inquiétude pour l’avenir, rassure la directrice générale. Nous avons des professionnels dans nos écoles qui travaillent très fort à l’amélioration des résultats, et nous avons une bonne collaboration avec les parents.»