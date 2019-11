État d’urgence à l’hôpital de Campbellton: «La pointe de l’iceberg»

La docteure Natalie Cauchon a appris, mercredi soir, que l’état d’urgence avait été décrété à l’hôpital régional de Campbellton. «Ce n’est que la pointe de l’iceberg», dénonce-t-elle.

Aucune nouvelle admission ne sera acceptée à Campbellton jusqu’à nouvel ordre.

En date de jeudi matin, les ambulances sont détournées, les interventions chirurgicales redirigées et les femmes enceintes doivent se rendre à Bathurst pour donner naissance.

Dre Cauchon, médecin de famille dans la région Chaleur et présidente de l’Organisation du personnel médical pour Acadie-Bathurst, se prépare à une période difficile.

Il n’y a pas de solution magique, indique-t-elle.

«C’est déjà presque le week-end et la direction ne sera pas ici pour nous guider, alors il va falloir improviser.»

L’hôpital de Bathurst a déjà assuré la relève des centres voisins, dont celui de Campbellton, mais Dre Cauchon note que cette fois ce sera plus compliqué puisque l’hôpital de Bathurst est actuellement lui-même surchargé.

«Les plus malades pourront être admis, mais pourraient devoir rester sur des civières ou dans des chambres qui ne favorisent pas le meilleur rétablissement.»

La qualité des soins sera inévitablement affectée, selon elle.

En plus de devoir débourser de leur poche les frais de déplacement, certains patients pourraient être renvoyés à la maison prématurément.

«La situation engendre beaucoup plus de travail pour les médecins, mais surtout pour les infirmiers et infirmières. Ils ne prennent pas leur pause dîner, ni leur pause santé. On voit déjà des épuisements alors que l’hiver n’est même pas commencé.»

La crainte de «perdre» des professionnels, épuisés et démotivés à cause des débordements est bien réelle dans le nord de la province.

D’autres crise à prévoir cet hiver

L’interruption des soins se présente alors que la saison grippale fait à peine commencer.

«Si l’on fait face à une crise maintenant, on va surement en vivre d’autres cet hiver», note Dre Cauchon.

«On entrevoit déjà d’autres problèmes… Ce n’est que la pointe de l’iceberg.»

La médecin signale que l’Hôpital régional Chaleur redouble d’efforts pour veiller à la prévention de certaines maladies par l’immunisation. Ce n’est pourtant pas assez.

«On veut que le gouvernement comprenne qu’on a besoin de plus de personnel médical dans le Nord.»

Selon Dre Cauchon, la région a un besoin criant de services extra-muraux additionnels qui diminueraient le taux d’hospitalisation.

«Il y a des gens qui ont peur d’attendre trop longtemps pour aller consulter, d’autres qui s’inquiètent pour les personnes âgées autour d’eux.»

L’interruption de services à Campbellton devrait perdurer au moins sept jours.