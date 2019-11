Santé: le ministre songe à centraliser des services hospitaliers

Le Nouveau-Brunswick devra faire des efforts de rationalisation en santé pour survivre à la pénurie de personnel, prévient le ministre Ted Flemming.

Alors que l’Hôpital régional de Campbellton est en pleine crise par manque d’espace et de main-d’oeuvre, le ministre de la Santé a donné jeudi un bref aperçu de certaines des solutions qu’il envisage pour l’ensemble du système.

M. Flemming songe notamment à regrouper certains services afin de mieux utiliser les maigres ressources humaines à sa disposition.

«C’est plus compliqué que la brique et le mortier. Nous avons besoin de monde et notre population ne croît pas au même rythme que nos besoins en santé», confie-t-il.

«Ça va au-delà de Campbellton et touche une question plus vaste sur laquelle nous allons travailler et qui sera abordée au cours des prochains mois, à savoir la rationalisation des ressources dont nous disposons de la façon la plus efficace et efficiente.»

Le système de santé pourrait tout à fait se débrouiller avec un seul laboratoire médical dans chacun des deux réseaux de la santé, avance Ted Flemming à titre d’exemple.

«Nous avons 20 laboratoires au Nouveau-Brunswick et nous n’avons pas assez de techniciens de laboratoire.»

À son avis, il serait possible de rationaliser les ressources de laboratoire sans affecter la qualité des soins aux patients.

«Qu’est-ce que ça change si (les analyses de laboratoire) sont centralisées dans une ou deux régions au sein de Vitalité et d’Horizon? Cela n’a aucun impact sur les soins. Ça ne compromet rien», avance-t-il.

Après avoir été recueillis localement, les échantillons pour analyse pourraient facilement être envoyés à l’un de ces laboratoires centraux, estime-t-il.

«Nous avons un système de messagerie extrêmement efficace, alors pourquoi avons-nous besoin de 20 laboratoires?»

Le ministre Flemming prend bien soin de préciser que les décisions de ce genre seront prises en concertation avec les réseaux de la santé Vitalité et Horizon. Le statu quo n’est cependant pas une option.

«C’est un exemple de la rationalisation qu’il faut faire et que nous allons faire, mais je ne vais pas faire de la microgestion. Je travaille avec les réseaux, ce sont eux les experts.»

Le président-directeur général de Vitalité, Gilles Lanteigne, semble être sur la même longueur d’onde que le ministre.

«Nous pensons que le système de santé a besoin de faire des transformations importantes. Le laboratoire, c’est un exemple, mais il y en a plusieurs autres», indique M. Lanteigne.

Le réseau francophone de la santé s’est déjà retrouvé avec 35% de postes vacants. Les départs à la retraite continuent de dépasser le nombre de nouveaux travailleurs formés au Nouveau-Brunswick, précise le PDG.

«Ce n’est pas un exercice pour réaliser des économies, c’est pour assurer que les bons services sont rendus à la bonne place de la façon la plus efficace possible.»

Les nouvelles technologies permettront de faciliter cette rationalisation, selon Gilles Lanteigne.

«Si nous pouvons remplacer les employés que nous n’avons pas par de la technologie, je pense qu’on devrait le faire.»

Le précédent gouvernement avait proposé d’«optimiser» les laboratoires et l’imagerie médicale dans les hôpitaux dans le cadre de sa révision stratégique des programmes.

Les changements envisagés comme la création d’un seul système de laboratoires et le retrait d’équipements d’imagerie auraient pu permettre à la province d’économiser plus de 20 millions $.

Avec la collaboration du journaliste Jean-François Boisvert