Un couple de Grand-Sault remporte 675 000$!

Depuis de nombreuses années, Jeannine et Philip Babineau, de Grand-Sault achètent des billets de Gagnant à vie avec l’espoir de gagner le gros lot.

Lorsque Philip a gratté son plus récent billet, il a dit à sa femme qu’ils avaient encore un autre billet non gagnant. Cependant, cette fois, il avait tort.

«Nous étions dans le salon avec juste la petite lampe allumée, alors j’ai dit: laisse-moi regarder pour être sûr», affirme Jeannine. « J’ai regardé et j’ai vu les trois symboles Gagnant à vie et j’ai dit: allume la grande lampe. Tu as gagné, tu as gagné!»

Le couple a apporté son billet de loterie de 675 000 $ au magasin le lendemain pour le faire valider. Le propriétaire du magasin les connait depuis longtemps.

«Il a tout fait pour nous. Il a imprimé les renseignements, a appelé Loto Atlantique et a tout arrangé», a dit Jeannine.

«Lorsqu’il est revenu, il tenait un petit bout de papier et il m’a dit à la blague: lorsque vous rentrerez à la maison, appelez ce numéro. Vous m’adoptez et vous devez appeler ce numéro pour le confirmer!»

Le couple prévoit meubler à neuf une partie de sa maison avec ses gains, mais sa priorité est d’aider leur famille et ses proches.

Le billet gagnant a été acheté au Dave’s Mini Market, à Grand-Sault. Le détaillant recevra une prime de vendeur de 1%.