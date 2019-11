Vaccination obligatoire: le gouvernement se place à l’abri des poursuites judiciaires

Fredericton a recours à la clause dérogatoire afin de soustraire son projet de loi sur la vaccination obligatoire à de potentiel recours en justice.

Le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Dominic Cardy, a déposé vendredi à l’Assemblée législative une nouvelle version de son projet de loi pour mettre fin aux exemptions non médicales à la vaccination dans les écoles et les garderies.

En invoquant la clause dérogatoire prévue dans la Constitution canadienne, la province met son projet de loi à l’abri des poursuites de la part de ceux qui pourraient argumenter que la législation viole certains aspects de la Charte des droits et libertés.

M. Cardy espère ainsi bloquer les efforts du mouvement anti-vaccin «bien organisé et bien financé» pour faire dérailler son projet de loi.

«Nous voulons nous assurer que nous déployons tous nos efforts pour nous assurer que les écoliers du Nouveau-Brunswick sont bien protégés contre les maladies dangereuses et potentiellement mortelles et que nous ne nous laissons pas distraire par de nombreuses causes judiciaires qui risqueraient de ralentir le processus.»

Grâce à la clause dérogatoire, il sera notamment impossible de contester le projet de loi 11 sur la base des garanties fondamentales inclus dans la Charte comme la liberté de conscience et de religion ou la liberté d’opinion et d’expression.

La clause dérogatoire, aussi appelée la clause nonobstant, est une disposition controversée de la Charte qui est rarement utilisée par les gouvernements.

Si le projet de loi est adopté, seuls les enfants qui ne peuvent pas recevoir de vaccin pour des raisons médicales pourront se présenter à l’école ou à la garderie subventionnée sans un dossier complet d’immunisation complet.

Les parents de ces enfants devront fournir une note du médecin à leur district scolaire. La législation prévoit la mise en place d’un système pour vérifier la validité de ces exemptions médicales.

Le projet de loi 11 doit entrer en vigueur pour la rentrée scolaire 2021.