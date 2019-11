Vous cherchez un logement? Gare aux fraudeurs!

Des fraudeurs sont en activité au Nouveau-Brunswick. Ils annoncent des logements à louer en ligne qui ne leur appartiennent pas, utilisant de l’information et des photos d’annonces immobilières légitimes.

On soupçonne que le fraudeur espère obtenir de l’argent des victimes en recueillant les dépôts de garantie sur des propriétés qui ne sont pas vraiment à louer.

La mise en garde vient de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, des chambres immobilières du Nouveau-Brunswick, de divers services de police locaux et de la GRC.

«Nous sommes au courant de cette fraude liée à la location, puisque des photos avec des descriptions provenant de sites immobiliers légitimes sont affichées sur des sites populaires où sont annoncés des logements à louer, a déclaré le chef de la direction de l’Association des agents immobiliers du Nouveau-Brunswick, Jamie Ryan. Nous travaillons de près avec les chambres immobilières locales ainsi que la commission pour sensibiliser et protéger le public.»

Ce type de fraude a cours dans la province depuis au moins un an, et ce, dans plusieurs endroits de la province et au moyen de différent sites Web. Des plaintes et des publications récentes sur les réseaux sociaux montrent que cette activité se poursuit.

Les victimes affirment avoir répondu à des annonces portant sur des appartements ou des chambres à louer, et avoir dû payer des centaines de dollars en argent comptant pour couvrir le premier mois de loyer et le dépôt de garantie, avant de découvrir que les logements n’appartenaient pas au fraudeur.

Voici certains des signaux d’alarme d’une fraude liée à la location:

Le locataire potentiel ne peut pas voir le logement en personne avant de verser un dépôt. On demande au locataire de verser le dépôt au moyen d’un transfert électronique, ou de se présenter ailleurs qu’au logement pour verser un dépôt. On demande au locataire potentiel de ne pas prêter attention aux enseignes annonçant que la propriété est à vendre. Il y a des fautes d’orthographe et des erreurs typographiques dans les annonces. On pousse le locataire potentiel à agir rapidement.



Soyez conscients des signaux d’alarme d’une fraude.