Cocktail météo prévu dans la nuit de dimanche à lundi

Le Grand Moncton doit recevoir plusieurs centimètres de neige et de pluie verglaçante. - Archives

Environnement Canada prévoit de la neige, du grésil et de la pluie verglaçante dans la nuit de dimanche à lundi au Nouveau-Brunswick.

De la neige commencera à tomber sur l’ouest de la province dimanche soir.

«En ce moment, il y a encore un peu d’incertitude quant à l’accumulation et l’emplacement des plus fortes chutes de neige, mais il semble probable que certains secteurs recevront plus de 15 cm de neige d’ici lundi matin. La neige persistera probablement jusqu’en fin de journée lundi sur les secteurs nord de la province», écrit Environnement Canada dans un bulletin météorologique spécial.

Les secteurs au centre de la province, y compris possiblement les secteurs les plus sud aussi loin que Fredericton, pourraient connaître une période prolongée de pluie verglaçante dans la nuit de dimanche à lundi.