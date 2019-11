Changements au laboratoire d’analyse de l’hôpital de Lamèque

L’Hôpital et Centre de santé communautaire de Lamèque obtiendra sous peu de meilleurs services d’unité de médecine familiale, mais devra se débrouiller avec un laboratoire d’analyse modifié dès janvier. Le Réseau de santé Vitalité assure qu’il ne déshabille pas Pierre pour habiller Paul.

Le Réseau mise sur la haute technologie afin de mettre en œuvre son plan de modernisation des laboratoires annoncé en 2018, a laissé savoir le conseiller régional en relations médiatiques chez Vitalité, Thomas Lizotte. Les centres de Campbellton, de Saint-Quentin et de Caraquet ont d’ailleurs déjà été modifiés.

Dans ce contexte, une réorganisation aura lieu dans quelques semaines au laboratoire de l’Hôpital et Centre de santé communautaire de Lamèque, ce qui fera en sorte qu’il y aura moins d’analyses effectuées sur place.

Cependant, l’accès au service de phlébotomie (prises de sang) est maintenu au niveau local pour la population.

«Un système efficace de transport des échantillons vers d’autres hôpitaux (Tracadie et Bathurst) permettra d’obtenir les résultats dans les délais prescrits. Les médecins continueront de recevoir les résultats d’analyses de leurs patients dans les délais prescrits selon les normes canadiennes», a indiqué M. Lizotte.

Il ajoute que grâce aux investissements technologiques, les appareils qui servent aux analyses de biologie délocalisées permettront de faire rapidement, sur place, 90% des analyses urgentes requises.

Les locaux ainsi libérés serviront à l’agrandissement de l’unité de médecine familiale à l’HCSC, un investissement de 1 million $ annoncé vendredi.

«On ne déshabille pas Pierre pour habiller Paul, soutient le porte-parole. La solution se trouve dans la nouvelle technologie, qui assurera un meilleur service aux patients. Dans un sens, nous faisons d’une pierre deux coups, avec l’amélioration du service d’analyse grâce à la technologie et l’ajout d’espace pour l’unité de médecine familiale.»

L’unité de médecine familiale de l’HCSC de Lamèque compte sur les services de cinq médecins, trois infirmières praticiennes, du personnel de soins infirmiers et administratifs. Les plans d’agrandissement seront terminés à l’automne 2020 et les rénovations débuteront au printemps 2021, évalue le Réseau de santé Vitalité.

Le maire de Lamèque, Jules Haché, a l’impression de gagner au change. Il ne voit pas le Réseau Vitalité donner d’une main et enlever de l’autre.

«Ça va améliorer les services, juge-t-il. On savait que la modernisation s’en venait. Il suffisait d’entendre le ministre de la Santé Hugh Flemming, qui disait qu’il y avait 20 laboratoires dans la province et qu’il en verrait un pour chaque réseau. Avec la technologie, nous allons être tout aussi efficaces. Oui, c’est triste de savoir que quelqu’un (la technologue en place) devra se trouver du travail ailleurs, mais on ne peut pas être contre l’amélioration de nos services.»

Selon le Réseau Vitalité, l’agrandissement de l’unité de médecine familiale accordera un meilleur accès aux soins de santé primaires pour la population locale, améliorera le confort des patients et du personnel dans une plus grande confidentialité ainsi que renforcera le mandat de l’HCSC de Lamèque en matière de soins de santé primaires.