Plaidoyer pour d’autres tribunaux adaptés à la santé mentale

Le Nouveau-Brunswick ne compte qu’un seul tribunal adapté aux besoins de personnes atteintes de maladies mentales. Il est situé à Saint-Jean. Ce n’est pas suffisant, selon un homme de Moncton.

Paul Ouellet milite pour la création de cinq tribunaux adaptés aux besoins de personnes atteintes de problèmes de santé mentale.

Le concept permet à ces personnes d’être retirées du système judiciaire et redirigés vers des soins adaptés lorsqu’ils plaident coupable à une infraction criminelle.

Cela permet à un juge de la Cour provinciale et à une équipe d’intervenants d’établir un plan de traitement que les accusés doivent respecter.

Selon Paul Ouellet, les personnes victimes de troubles mentaux peuvent être prises au dépourvu dans l’environnement juridique actuel.

C’est un problème qui a été contrecarré à Saint-Jean, où ce genre de tribunal existe depuis une vingtaine d’années. Paul Ouellet aimerait aussi en voir à Moncton, à Edmundston, à Bathurst, à Fredericton et à Miramichi.

«Il y a un psychologue, un psychiatre, et les avocats et le juges sont sensibilisés aux problèmes de santé mentale. La personne qui se présente au tribunal a besoin de sentir qu’on la comprend», exprime-t-il.

Le tribunal en santé mentale permet aussi de rediriger les accusés vers des soins appropriés lorsque nécessaire. Au lieu d’aller en prison, certains contrevenants obtiennent de l’aide.

Paul Ouellet explique que sa soeur, Lorette Ouellet, est atteinte de schizophrénie et qu’elle a dû se présenter en Cour provinciale, en 2015, lorsqu’elle faisait face à une accusation de voie de fait contre une infirmière.

Les accusations ont finalement été retirées à la demande de la défense, mais Paul Ouellet raconte que l’expérience a été éprouvante pour lui et sa soeur.

Afin de faire avancer ce dossier, il a récemment rencontré Andrea Anderson-Mason, ministre de la Justice et procureure générale. Il était accompagné du député libéral de Moncton-Centre, Rob McKee, un avocat de formation.

«Je crois que Mme Anderson-Mason était favorable à l’idée, elle est consciente des problèmes de santé mentale dont peuvent souffrir ceux qui se présentent en cour», a affirmé M. Ouellet en entrevue téléphonique.

Il explique qu’en tant qu’avocat de la défense, il a représenté plusieurs clients qui auraient pu bénéficier de tels soins.

«Pour moi, c’est une façon de guérir les gens. Si on peut leur donner des traitements la première fois qu’ils se présentent en cour, ça réduit le risque de récidive», explique-t-il.

Le porte-parole du ministère de la Justice, Paul Bradley, indique par courriel que le gouvernement continue à «explorer les possibilités» en vue d’offrir ce service ailleurs dans la province.

«Nous aimerions élargir ce service, mais avant de pouvoir envisager une telle initiative, nous devons veiller à ce que les mesures de soutien appropriées soient en place.»

Alfred Brien, juge de la Cour provinciale à Saint-Jean, a mené un projet pilote de ce tribunal en 2000. À l’époque, il tentait de remédier à un problème qu’il avait constaté dans sa communauté.

«On voulait une meilleure façon de gérer les cas des gens qui ont des problèmes de santé mentale ou des difficultés d’apprentissage et qui ont des problèmes avec la justice. C’était évident qu’il y avait un lien entre leur trouble et le délit», dit-il au téléphone.

Pendant plusieurs années, il a géré ce dossier sans financement additionnel en plus de ses fonctions normales de juge provincial, avec l’aide de professionnels de la santé mentale et d’employés du palais de justice de Saint-Jean.

«Ce n’était pas parfait, mais on était heureux de voir qu’on pouvait gérer les causes de ces personnes de manière plus acceptable.»

Ce projet pilote est devenu un programme permanent en 2004. Alfred Brien a géré ce programme jusqu’en 2013, quand il a pris la décision de devenir juge surnuméraire.

Pendant quatre ans, ce tribunal est demeuré vide jusqu’à ce que le gouvernement libéral le rétablisse en septembre 2017.

À l’époque, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Denis Landry, avait souligné les efforts du juge Alfred Brien. Selon le ministre, 85% des contrevenants ayant pris part au programme n’ont pas récidivé.