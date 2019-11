Série de vols dans des maisons: un homme arrêté à Moncton

Une accusation a été portée contre Jean Joseph Comeau, un homme de 34 ans, à la suite d’une enquête portant sur des vols dans plusieurs résidences du Sud-Est.

Les policiers ont arrêté l’individu vendredi, lors d’une entrée par effraction dans une résidence de la rue Barrieau, à Moncton.

L’arrestation a été effectuée dans le cadre d’une enquête en cours en lien avec plusieurs vols survenus depuis septembre dans des résidences de Dieppe, Moncton, Upper Coverdale, Greater Lakeburn et Berry Mills. Les incidents sont survenus principalement le jour, et divers objets ont été volés, dont des bijoux et du matériel électronique.

Les enquêteurs ont saisi une Honda Civic 2001 vert foncé en lien avec cette affaire.

Le suspect a comparu par appel téléphonique, samedi. Il fait face à un chef d’accusation d’entrée par effraction. Il est détenu. Il comparaîtra en cour provinciale à Moncton mardi, pour son enquête sur le cautionnement. D’autres accusations devraient être portées.

Quiconque a de l’information à cet égard ou a été victime d’une introduction par effraction est prié de communiquer avec la GRC au 506-857-2400 ou, anonymement, avec Échec au crime (1‑800-222-8477 ou www.crimenb.ca).