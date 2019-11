Une nouvelle station qui fait la fierté des employés d’Ambulance NB à Moncton

À l’ouverture de la nouvelle station d’Ambulance NB sur la rue Gorge, à Moncton, l’humeur est bonne.

Cette station, la plus grosse en son genre dans la province, remplace celle de l’avenue Edmonton, au centre de la ville.

À leur départ du nouvel établissement, les ambulanciers auront un meilleur accès aux autoroutes, et pourront donc arriver sur les lieux d’un incident plus rapidement, selon Yves Richard, responsable aux opérations de la station.

Mais pour les quelque 80 paramédicaux qui y travaillent, ce nouveau pied-à-terre vient aussi avec une bonne dose de fierté.

Mike Robichaud, ambulancier depuis huit ans, en témoigne.

«Quand on entre dans notre station, ça nous donne une certaine fierté, un peu comme dans une caserne de pompiers. On sait que les pompiers sont très fiers de leur équipement et de leur caserne, et je crois que c’est similaire ici.»

La station de la rue Gorge est munie d’un garage suffisamment spacieux pour y garer ses huit ambulances, et les locaux d’habitation y sont beaucoup plus grands. Il y a également une cuisine. C’est quelque chose que certains ambulanciers attendaient depuis 12 ans, selon Mike Robichaud.

Ces petits agréments peuvent aller loin pour les travailleurs paramédicaux, qui font face à des situations difficiles au quotidien.

L’ancienne station de l’avenue Edmonton était trop petite et les ambulances étaient garées à l’extérieur. Il fallait les nettoyer à la main, qu’il pleuve ou qu’il neige.

Cette station-là, bien des employés s’en plaignaient, mais c’était surtout à la blague, selon la paramédicale Beth Hunt.

«On faisait avec, et c’était ça», dit-elle.

Elle estime que la nouvelle base améliorera le moral des troupes, mais que malgré les embûches, ce moral n’a jamais vraiment été au plancher.

«C’est une profession très stressante, et le moral ne sera jamais parfait à cause de la nature du travail. Ce n’est pas pour tout le monde. Mais on continue, et on aime notre travail, vraiment», proclame-t-elle.

Un problème difficile à résoudre

À l’échelle provinciale, Ambulance NB fait toujours face à des pénuries de personnel.

L’été dernier, Medavie – l’entreprise qui gère le service ambulancier – avait été contrainte d’offrir des primes de salaire à ceux qui désiraient rester au travail, compte tenu des nombreuses absences en raison de vacances ou de congés maladie.

Le PDG des services de santé de Medavie, Richard Losier, explique qu’il est difficile de savoir si ces mesures seront de retour l’été prochain ou lors d’autres périodes de pénurie accrue.

«On évalue cela tous les jours. L’été prochain, on s’attend à avoir plusieurs nouveaux diplômés dans le système», dit-il en entrevue.

Richard Losier estime qu’environ 70 nouveaux paramédicaux seront diplômés ce printemps au Nouveau-Brunswick. Ce chiffre peut toutefois varier. Il est possible que certains d’entre eux échouent leurs examens ou partent vers une autre province une fois diplômés.

L’entreprise tente toujours de recruter dans les écoles et d’attirer les jeunes à cette profession.

En attendant, elle recrute aussi «de plus en plus fort» à l’extérieur du N.-B.

«Il y a des endroits, comme en Ontario, où les nouveaux paramédicaux n’ont pas d’emploi. Nos recruteurs y vont pour tenter de recruter des gens», dit Richard Losier.

Il estime à 150 le nombre de postes d’ambulanciers vacants.

«Il reste que nos paramédicaux font un travail incroyable pour suivre le rythme, et on est très conscients de cela.»