UNIplex de Dieppe: délais et budgets respectés

La plus grande patinoire de l’UNIplex, aux dimensions de la Ligue nationale de hockey.

Les travaux de construction vont bon train au centre UNIplex de Dieppe dont l’ouverture est prévue pour octobre 2020. La Ville de Dieppe a fait visiter son centre multifonctionnel de deux patinoires, d’une cuisine communautaire, de plusieurs salles de réunion et d’une serre intergénérationnelle.

Au cours de la visite, le maire de Dieppe, Yvon Lapierre, a annoncé que les travaux du complexe à 31 millions $ se déroulent selon le plan initial.

«Il n’y a pas eu de retard nulle part. On est à jour», tient à rassurer le maire.

La plus grande patinoire est entourée de 1100 sièges. L’étage supérieur fait place à une balustrade qui entoure la patinoire, allouant à près de 500 spectateurs debout en sus.

La patinoire à des dimensions aux standards de la Ligue nationale de hockey. Rien de moins pour les joueurs des équipes de niveau Bantam, Pee-Wee et Midget, mentionne M. Lapierre.

«C’est intéressant que les jeunes puissent jouir d’une patinoire de cette ampleur-là, qu’on n’a même pas à l’Université de Moncton.»

De l’autre côté, il y aura une autre surface de glace. Elle est plus petite et permet d’installer 65 personnes assises et de 150 à 175 personnes debout. Cette patinoire est destinée aux parties de moins grande envergure.

Entre les deux patinoires se trouvent les vestiaires. En tout, il y a dix vestiaires pour les joueurs, un pour les entraîneurs et un pour les arbitres.

Outre sa mission sportive, l’UNIplex s’est aussi doté d’une vocation communautaire.

Au deuxième étage, une cuisine accueillera les jeunes des écoles de la région. Il y a aussi trois salles multifonctionnelles, qui ont la capacité d’accueillir 50 personnes chacune. Elles sont séparées de murs amovibles insonorisés.

Les murs sont rétractables et permettent de former une seule et même pièce avec une capacité de 150 personnes.

Dans les salles du deuxième étage du côté nord, une grande baie vitrée surplombe les environs.

Au bout complètement, dans le coin, se trouvera la serre intergénérationnelle. Il s’agit d’une idée qui provient des jeunes de l’école secondaire Mathieu-Martin. Les élèves pourront y faire du jardinage tandis que la Ville assure que cette activité attirera les gens du troisième âge.

Jason Nadeau, gestionnaire de projets à la Ville de Dieppe, affirme que 25% des légumes produits iront à des banques alimentaires.

«La grande différence entre l’UNIplex à Dieppe et le Centre Avenir, par exemple, est que le Centre Avenir c’est plutôt une business alors qu’ici c’est un centre communautaire», lance M. Lapierre.

Le maire explique que la Ville de Dieppe a consulté plus de 18 organismes municipaux pour l’élaboration des espaces communautaires.

Toujours au deuxième étage, un espace ouvert offrira une vue sur les deux patinoires. C’est aussi à cet endroit qu’il y aura un restaurant. La Ville n’a pas encore dévoilé de quelle chaîne il s’agit.

Jason Nadeau affirme toutefois que 70% des options du restaurant seront bonnes pour la santé.

L’édifice moderne aux grandes baies vitrées vient remplacer l’aréna Centenaire construit en 1967. Le gestionnaire de projet confirme qu’en cinq décennies, les spécificités mécaniques ont eu le temps de changer.

Par exemple, la glace est congelée avec un système de réfrigération au CO2.

«C’est une nouvelle technologie. On est les deuxièmes en Atlantique à avoir ce genre de système là de réfrigération de glace.»

Le système de refroidissement de la glace au CO2 est moins polluant que l’ammoniaque, qui a été la norme pendant très longtemps.

M. Nadeau affirme que l’ammoniaque est une matière dangereuse si jamais il y a des fuites, ce qui n’est pas le cas avec le CO2.